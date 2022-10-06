王美花下周訪華府 TTIC會前智庫邀對談供應鏈議題

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）宣布，11日邀請經濟部長王美花參加研討會，從經濟面向談論台灣的重要性，王美花將與智庫專家討論供應鏈等議題。

盛傳王美花將於下周訪問華府，參與12日到14日的台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）會議，討論美國剛剛通過的晶片法案，不過經濟部至今沒有正式公布。

根據CSIS網站，王美花將和CSIS會長兼執行長何慕禮（John Hamre）以及資深顧問芮恩希（William Reinsch）對談，討論美台在建構可信賴的、具韌性的以及持久的供應鏈中所扮演的角色。

我經濟部官員表示，有做準備，但由於還未正式向立院請假，未獲立院准假前沒有官方公告行程。