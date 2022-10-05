資策會2研發技術 奪下百大科技研發獎大獎

資策會投入研發的「乳攝品質AI輔助評量系統」與「勒索軟體智能獵捕平台」2項技術，在有「科技界奧斯卡獎」之稱的2022年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）中獲獎，展現資安、醫療科技軟實力。

經濟部技術處從產業需求為出發點，以科技專案支持台灣財團法人資訊工業策進會（資策會）技術研發，從近年全球重視的勒索軟體攻擊的資安問題，以及台灣高發生率的疾病乳房病變，進行AI輔助判讀的研究。

資策會今天發布新聞稿指出，投入研發的「乳攝品質AI輔助評量系統」和「勒索軟體智能獵捕平台」，在2022年R&D 100 Awards的軟體/服務類別（Software/Services category）勇奪2項大獎；「半導體自動化設備元服務專家維護系統」也同時入圍。

資策會副執行長楊仁達表示，資策會以打造安全可信賴的數位環境出發，發展AI跨域聯防的資安平台勢在必行，在企業組織強化資料治理的過程中，也運用新科技結合健康數據，將仰賴人工檢視的乳房攝影作業流程，導入AI科技輔助判讀，有助於帶動醫療產業轉型。

資策會指出，資安所打造一站式「勒索軟體智能獵捕平台」，平台內建自主研發的智慧輔助惡意行為偵測模型，經過評測已能掌握高達91%的勒索病毒；另外也提供人性化的操作介面，有效預防勒索威脅事件發生，讓駭客無所遁形。

資策會表示，該技術未來將持續布局政府、金融與製造業等單位，透過與資服業者合作，以零信任模式保護產業的數位資產。

另一項備深獲評審讚許的獲獎技術為「乳攝品質AI輔助評量系統（Mammography Quality Evaluation,MQE）」，由資策會軟體技術研究院（軟體院）研發。

資策會指出，這項技術跟國內醫材業者合作推廣，利用人工智慧深度學習技術，自動判斷乳房X光影像品質，有助於分析現行乳篩X光影像中，占2成的拍攝品質問題，準確度達8成以上，能即時提示放射師品質不合格的警訊，提供客觀拍攝建議，改善拍攝流程。

資策會指出，除了即時分析外，也可提供離線評量乳攝品質的功能，協助醫院訓練放射師，以提升乳攝品質判斷技能。

R&D 100 Awards今年邁向第60屆，資策會自2011年參展以來，已有12項技術獲獎、10項技術入圍。