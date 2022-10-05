日勝生以4.9億元 奪故宮行政大樓、圖書館新建工程標案

日勝生（2547）今（5）日宣布旗下子公司泰誠發展營造拿下故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」標案，得標金額為4.9億元；日勝生表示，全案預計今年底開工，工期約兩年。

故宮行政大樓及圖書館新建工程是行政院「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」之北部院區整(擴)建分項計畫之一，整體核定計畫期程至2026年。

日勝生指出，新故宮「行政大樓及圖書館新建工程」計畫是在2021年3月完成基本設計，2021年8月都市設計審議通過。集團旗下子公司泰誠發展營造以4.9億元拿下此案後，預計將在本（10）月簽約後，於今年底開工，建設期程預估約2年。

新故宮「行政大樓及圖書館新建工程」位於台北市士林區至善段六小段，基地面積約9,700坪，集團規劃打造地上三層行政大樓，及地上二層圖書館之智慧綠建築概念建築，希望打造符合故宮友善、開放、智慧、普世等四大施政目標之使用者友善（user-friendly）環境。