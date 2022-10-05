帆宣結合金屬中心開發不銹鋼系統設備 美日大廠導入

經濟部今（5）日舉行2022 R&D 100 Awards獲獎記者會中，無塵室機電工程統包大廠帆宣（6196）董事長高新明也出席這項盛會，原來帆宣與金屬中心合作開發的不銹鋼系統設備，不僅在激烈的全球百大科技研發競賽中獲獎，帆宣與金屬中心這項突破不銹鋼材料限制，也獲得美日微影設備大廠青睞，正導入在台製造的系統設備，為政府推動半導體關鍵設備本土化，做出重大貢獻。

高新明今日接受採訪時表示，這項新材料是屬於半導體系統設備重要的零組件，過去帆宣和委託帆宣代工的半導體設備廠就希望能有這項新材料，能讓系統設備品質更精進，後來發現金屬中心具備這項技術，雙方即展開合作，目前開發出的具備耐蝕且兼具更堅硬的不銹鋼零部件，已被美日半導體設備大廠導入進行測試。

金屬中心代理執行長林志隆表示，不銹鋼特性是不會生銹，但另一弱勢是它硬性不夠，金屬中心因具備可將不銹鋼表面氧化層，經由表面處理去除後，再植入可提升硬度的材料，且在硬化處理後，可恢復不銹鋼原本光亮及具耐蝕的表層，這項新材料的技術突破，正是此次獲R&D 100 Award獎的技術之一，而且將這項技術導入商業化。

林志隆強調，經濟部近年來本來就積極推動獎勵國外設備廠來台設廠，並協助本土設備廠商在地製造，這次美日美半導體設備大廠導入這項材料用於主力系統設備中，為本土化邁進一 大步。

金屬中心也是助台灣取得全球2022 R&D 100 Awards第二多獎項的功臣，在經濟部科專計畫拿到十個獎項中，金屬中心就拿到三項，除了與帆宣和美日設備大廠合作開發的「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」，還包括「智慧骨科手術輔助系統-即時動態追跡手術輔助系統」、「4D（3D+異質）固相式積層製造」，展現台灣超強的技術實力。