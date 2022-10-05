研發界奧斯卡我奪12獎 智慧醫療成大宗

台灣大秀創新實力，斬獲研發奧斯卡12項獎項！台灣工研院、資策會，金屬中心與紡織所等都在今年「全球百大科技研發獎」獲獎，其中包含許多智慧醫療的創新技術，如偵測眼底病變的技術、AI協助乳房攝影與智慧骨科手術輔助系統等。經濟部次長林全能5日表示，12項獎項在全球排名第二，顯見台灣的科研實力可與國際比肩。

素有「研發界的奧斯卡獎」之稱的今年全球百大科技研發（R&D 100 Awards），在科技圈享有極高的聲名，每年固定評選出該年具代表性的創新科技，獲獎科技包括其中，閃光燈（1965）、ATM（1973）、液晶螢幕（1980）、戒煙貼片（1992）、高畫質電視（1998）等。

產業導向是優勢

林全能表示，台灣能創下如此輝煌的研發成果是產學界共同的努力，但重要的秘訣還是，台灣研發並非以「技術導向」，而是針對產業的問題與需求作為導向，才能應對企業界的需求。

他指出，另一個成功關鍵在於，台灣產官學之間合作夥伴關係，讓具有前瞻性與突破性的技術，能夠接軌商業化與產業化的模式，最大化技術的價值。

資策會副執行長也贊同表示，R&D 100最大的好處就是重視技術應用，如本次獲獎的「勒索軟體智能捕獵平台」，就是因應到許多企業都面臨到資安威脅的問題，一旦沒有成功防範，都會造成重大損失，所以從資料、流量來提前預防問題。

黑炭奪大獎

本次獲獎者中，有10個獎項都曾受經濟部科技專案的補助，包括工研院的「高精密陣列之微型全彩顯示模組」、「眼底病變AI輔助診斷偵測」與奈米波通訊的整合技術；資策會的「乳攝品質AI補助評量」與「勒索軟體智能捕獵平台」。

金屬中心的「智慧骨科手術輔助技術──即時動態追蹤手術輔助系統」、「不鏽鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」與「4D固相式積層製造」；紡織所的「變形功能樹脂」與「導電銀墨水」。

另外兩個獎項則是由原能會「低成本、低碳排的電致變色玻璃」與台科大「同時能產電又產水的石墨烯」獲得。台科大教授洪維松更分享說，孩子曾指著研究成果說「這黑嚕嚕的東西是什麼啊」，沒想到現在已獲得國際大獎。

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