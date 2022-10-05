藥華藥9月營收2.55億元、年增822% 美國業績雙位數成長

藥華藥（6446）今（5）日公告9月合併營收2.55億元，月增23.2%、年增822%，累計今年前九月合併營收20.4億元，年增637.9%。藥華藥9月營收動能，主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國市場銷售為主，美國子公司營收持續雙位數成長，本月歐洲並未出貨。

藥華藥第3季營收為8.11億元，年增781%，前三季營收突破20億元。美國方面營收穩定成長，奠定醫療研發與行銷基礎。此外，為因應美國及全球市場需求，藥華藥近期也將舉行新廠動土典禮。

藥華藥美國子公司繼今年3月聖地牙哥行銷大會之後，9月再次於波士頓舉行，其中包含多場研討會分享與交流在美國的行銷及銷售。另也邀請到用藥病友現身說法翻轉病程的經歷，和骨髓增生性腫瘤(MPN)權威醫師分享臨床經驗。

對於近期市場又有不實傳言，藥華藥於官網嚴正聲明：無任何與AOP仲裁案相關之應發布而未發布之重大訊息，請投資人勿信不實謠言。任何損及股東權益與公司形象之不實謠言或報導，定將追究法律責任。