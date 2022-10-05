瓦城全球研發中心、美國首店 將於2023年揭幕

瓦城（2729）董事長徐承義今（5）日表示，集團領先台灣餐飲界的全球研發中心將於2023年下半年正式啟用；而預計邁向美國市場的海外展店計畫也將重啟，計畫2023年第3季於南加州開出美國首店。隨著疫情趨穩，集團將於今年下半年起擴張事業版圖，一方面持續國內市場拓點，更將積極走向海外市場，以利2025年全球200家據點的目標。

新冠疫情延燒迄今近3年，隨著疫情趨穩，餐飲業終於迎來曙光。瓦城於疫情期間迅速調整營運策略、不斷推出應變措施，今年7月重回營運成長軌道。 徐承義表示，儘管近三年來台灣餐飲業受疫情嚴重影響，但因應市場變化的靈活度與穩定性反而更高，所有計畫也在疫情即將解封下快速接軌。

瓦城座落在桃園中壢、樓地板面積接近五千坪的全球研發中心，將在2023年下半年正式啟用，徐承義表示，該中心包括有統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食品安全衛生的「食品安全中心」、藉獨家數據庫開發料理的「新品牌研發中心」、培訓更多廚藝人才的「廚藝學院」以及控管集團物流系統的「物流管理中心」共五大部門，完工後不僅能服務500家店，也將是跨足海外市場最雄厚的台灣基地。

此外，瓦城原定2021年進軍美國的計畫，因受疫情干擾而延後，但隨著全球疫情狀況漸明朗，全球邁向與疫共存，徐承義也正式重啟美國展店計畫，並計畫於2023年第3季在加州開出美國首間瓦城。徐承義表示，美國目前泰國菜系餐廳店數約5,000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家，乃瞄準此市場需求，美國首店將以集團發展的「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，配合在地化的消費需求。