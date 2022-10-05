大缺工人難請！友通持續投資高精密製造

佳世達集團旗下、全球嵌入式主機板及工業電腦品牌友通資訊（2397）今（5）日展現智慧新工廠的轉型成果，友通副董事長李昌鴻指出，將以每年投資EPS約一元的規模，持續投資高精密製造發展。

李昌鴻說明，台灣企業IT支出占比重才僅約2.3-2.4%，但是美國企業高達6%，很多機器人可以做的事、就不會浪費人力擺在那邊，「畢竟員工很難請到」，而且人工成本只會越來越貴，因此友通目標，對員工來說希望收入5年可以翻倍，對股東來說、報酬率5年能翻倍，但自動化工具導入太少，要如何提升人均產值，勢必要走上導入智慧化之路，集團會持續投資公司。

效率方面，友通將SMT生產線一舉擴增至六條，並整合高效率AS/RS無人搬運車與自動化智能倉儲系統，讓工單備料物料周轉效率提升20%、產出率提升30%。準確率方面，導入X-Ray自動點料機，精準清點及計算打件後的零件數量。

在參觀智慧工廠當中，有個爐前2D AOI與爐後3D AOI自動光學及X-Ray檢測，確保成品零件的正確性及製程品質。寬溫燒機室可依照客戶需求做老化測試，滿足各式關鍵應用要求的耐受性，直通率達99.6%。

該公司表示，智慧新工廠是友通製造業實力的展現，以嶄新的設備帶來更精準的製造跟檢測流程，藉此協助客戶推動轉型的重要策略。桃園新廠的腹地空間變大，擁有完整的生產線和製造設備，更透過自動化提高生產的效率、準確率以及產品品質。

友通近年積極投入微型化主機板研發，也全力開發Edge AI相關產品，並展開垂直應用布局，包括工業自動化、車聯網、醫療等解決方案；另一方面，高品質產品供應必須有堅實且具彈性的供應鏈做後盾。Covid-19疫情對全球產業帶來嚴苛考驗，市場缺料困境未解，全球總體經濟持續受到衝擊，友通透過提升智慧化的生產管理能力打造穩定的供應鏈，可迅速及彈性的因應全球客戶產品開發與出貨的需求。該公司也表示，目前BB Ratio（訂單出貨比）為1.3，達交率約七成，少部分料件還是有缺料的問題。