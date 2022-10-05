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AIT疑涉遊說彩券系統案 藍委批財部「關說合法化」

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國庫署事後將廠商資料轉給中信銀，遭質疑作法不當。本報資料照片
國庫署事後將廠商資料轉給中信銀，遭質疑作法不當。本報資料照片

美國在台協會（AIT）遭疑涉遊說彩券系統標案，財政部日前澄清並未介入招標，但立委持續質疑財政部是否關說，財政部長蘇建榮今（5）日回應立委質詢時表示，不涉及利益迴避，基本上公開資訊都會代為轉達，此說法遭立委質疑根本是「關說合法化」。

蘇建榮今受邀赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委持續緊咬彩券系統標案問題，國民黨立委李貴敏質疑，若財政部只是代AIT轉達給中信銀，強調沒有違法，那未來若任何廠商透過任何管道找到財政部，是否財政部都會代為轉達？

蘇建榮強調，「涉及到利益迴避不會做」，但若是公開資訊，財政部都會公平去處理，基本上公開資訊都會代為轉達，且財政部態度就是「不介入、不施壓」。李貴敏則批評，此作法儼然是我國已「關說合法化」。

國民黨立委賴士葆說，根據公務人員廉政倫理規範，公務員若遇有請託關說時，應於3日內簽報其長官並知會政風機構，質疑AIT是大辣辣介入，財政部內部有無知會？

財政部國庫署長蕭家旗表示，AIT只是希望財政部轉達給中信銀參考，沒有介入的意思，財政部只是基於外交禮儀轉達，因此並沒有知會政風處。

賴士葆進一步說，我國當然歡迎國際廠商來競標，但AIT是以政治力介入，若用此方式，日本等各國也可透過官方介入，財政部是核准單位，質疑此案分明是接受AIT關說。

蘇建榮澄清，其實過去財政部國財司也經常與AIT經濟組針對台美之間租稅問題直接來往，過去都有類似情況，且此次情況是代為轉達，財政部尊重得標廠商中信銀，對於中信評選結果，財政部按慣例都予以尊重。

財政部 中信銀 國民黨

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