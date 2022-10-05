2025能源隱憂環伺 經濟部擬興達燃煤機組改生質能

經濟部長王美花今（5）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，多位立委擔心台灣能源政策，包括需要高比例天然氣發電，國內卻沒有足夠的專業團隊和船班，以及再生能源發電占比跳票的4.9%該如何補齊等。王美花表示，2025年時的再生能源缺口，將由燃氣補齊，另外興達電廠屆時已退役的燃煤機組，也將評估轉做生質能。

立委高虹安質詢時問到，經濟部已經承認2025年再生能源20%無法達標，僅15.1%，那麼這4.9個百分點該如何補齊？王美花回應，2025年的這個電力缺口將以燃氣為主補齊，另外，規畫內的離岸風電將於2026年完工，預計在2026年10月能達成再生能源占比20%的目標。同時，經濟部也研議用生質能補足。

立委林岱樺表示，經過之前中國大陸演習時，國外海運減班，以及俄烏戰爭造成全球天然氣搶破頭，全球600艘LNG船有四分之一都被美國使用，台灣未來有50%供電要依賴天然氣，甚至再生能源達不到的部分，還要用燃氣來補，台灣也將成為全球第三大天然氣進口國，但中油自主LNG船只有4艘，在沒有自主團隊下，幾乎是賣方市場，當台灣因軍事威脅有斷氣危機時，願意賭一把開進來的LNG船也只有這4艘，除成本問題，也是國安問題。

王美花會中受訪時表示，由於低碳能源的趨勢，就要去想新的能源來面對台灣需求，生質能部分會先用小範圍的示範來做，並尋求國外經驗，引進國內；至於示範選址，會以除役後且保存完好的燃煤電廠來做相關改造，比如興達燃煤電廠。她認為，從燃煤轉為生質能，碳排量會有很大的不同。

據台電說明，高雄興達電廠第一部新燃氣機組如果準時在2023年12月31日前上線，那原訂2024年底除役的燃煤一、二號機，就會隨之提前在2023年底提前除役；而除役後的燃煤一號機，台電正在為其改為生質能，進行可行性評估