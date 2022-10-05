海水淡化論壇 邀集國際大廠到場分享經驗

經濟部水利署為加強供水韌性及分散水源供應風險，提出台南、新竹兩座海水淡化廠興建計畫，目前計畫已在今年7月通過環評。水利署今（5）日在台北舉行海水淡化論壇系列三活動，主題為「國際海淡技術發表」，多家具有海淡技術及營運經驗的國內外大廠到場分享經驗，增進海淡技術交流、策略合作及產業鏈結，為興建海淡廠鋪路。

水利署表示，海淡廠列為科技造水一環，因應極端氣候造成的缺水風險增加，水利署規劃在新竹、台南兩地興建海淡廠，預估合計產水量可達每日30萬噸，未來完成後可減少降雨依賴，增加保險水源。

四面環海的台灣擁有10萬噸、20萬噸級的民生用海水淡化廠將指日可待；另外，海淡廠的興建也要符合世界潮流，達到低排放污染、低能耗、高產水、高鹵水回收等效益。

論壇邀請國內外海淡廠商分享國際技術開發趨勢，台灣廠商由國統國際（8936）、有泉科技（以色列GES代理商）和坤立實業（丹麥Danfoss代理商）分享在澎湖、金門等離島地區百噸至千噸量級海淡廠興建及營運經驗。坤立實業發表主動式等壓壓力交換器，藉由監控系統增加系統可靠度及降低運轉成本；國統以無加藥前處理配合自製高壓泵、能源回收裝置等獨有技術，能在澎湖地區將每噸產水成本降到3度電以下，並已持續運轉18年。

國際廠商分別對RO產水核心系統配置、操作及營運管理、海淡和綠電共構等議題提出建議及方案。法商Veolia提出新型蜂巢構造RO系統，具安全、易安裝、減少占地面積等特點；以色列廠商IDE依靠豐富經驗及由 AI 演算能力使以色列Sorek B海淡廠能耗降至3.0 kWh；日商日立造船發展出與太陽能光電系統結合之海淡/綠電共構脫碳型海水淡化系統；西班牙Acciona介紹其從良好的產學鏈結發展出眾多海淡自有技術，並分享其操作及營運管理。