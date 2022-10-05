快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

海水淡化論壇 邀集國際大廠到場分享經驗

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部水利署為加強供水韌性及分散水源供應風險，提出台南、新竹兩座海水淡化廠興建計畫，目前計畫已在今年7月通過環評。水利署今（5）日在台北舉行海水淡化論壇系列三活動，主題為「國際海淡技術發表」，多家具有海淡技術及營運經驗的國內外大廠到場分享經驗，增進海淡技術交流、策略合作及產業鏈結，為興建海淡廠鋪路。

水利署表示，海淡廠列為科技造水一環，因應極端氣候造成的缺水風險增加，水利署規劃在新竹、台南兩地興建海淡廠，預估合計產水量可達每日30萬噸，未來完成後可減少降雨依賴，增加保險水源。

四面環海的台灣擁有10萬噸、20萬噸級的民生用海水淡化廠將指日可待；另外，海淡廠的興建也要符合世界潮流，達到低排放污染、低能耗、高產水、高鹵水回收等效益。

論壇邀請國內外海淡廠商分享國際技術開發趨勢，台灣廠商由國統國際（8936）、有泉科技（以色列GES代理商）和坤立實業（丹麥Danfoss代理商）分享在澎湖、金門等離島地區百噸至千噸量級海淡廠興建及營運經驗。坤立實業發表主動式等壓壓力交換器，藉由監控系統增加系統可靠度及降低運轉成本；國統以無加藥前處理配合自製高壓泵、能源回收裝置等獨有技術，能在澎湖地區將每噸產水成本降到3度電以下，並已持續運轉18年。

國際廠商分別對RO產水核心系統配置、操作及營運管理、海淡和綠電共構等議題提出建議及方案。法商Veolia提出新型蜂巢構造RO系統，具安全、易安裝、減少占地面積等特點；以色列廠商IDE依靠豐富經驗及由 AI 演算能力使以色列Sorek B海淡廠能耗降至3.0 kWh；日商日立造船發展出與太陽能光電系統結合之海淡/綠電共構脫碳型海水淡化系統；西班牙Acciona介紹其從良好的產學鏈結發展出眾多海淡自有技術，並分享其操作及營運管理。

水利署 以色列 綠電

延伸閱讀

虎尾將打造水岸都市 水利署國際競圖創舉首獎5千萬元

微電能源成立瓦力電能 進軍售電領域

新北樹林東和街地高戶少 水利署補助接用自來水

首創水利國際競圖 水利署展出虎尾潮韌性水岸縫合成果

相關新聞

AIT疑涉遊說彩券系統案 藍委批財部「關說合法化」

美國在台協會（AIT）遭疑涉遊說彩券系統標案，財政部日前澄清並未介入招標，但立委持續質疑財政部是否關說，財政部長蘇建榮今...

龔明鑫：今年經濟成長率恐下修 估仍超過3%

國發會主委龔明鑫今天說，主計總處預估台灣今年經濟成長率為3.76%，但現在因為出口成長幅度縮小，按趨勢來說，也許會下修，...

2025能源隱憂環伺 經濟部擬興達燃煤機組改生質能

經濟部長王美花今（5）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，多位立委擔心台灣能源政策，包括需要高比例天然氣發電，國內卻沒有足...

碳費每噸高於300元？環保署長：非常有可能

環保署長張子敬今（5）日出席立法院衛環委員會報告業務內容及詢答，對於最快2024年開徵的碳稅，立委詢問未來每公噸碳費是否...

為何要支持台灣18歲公民權修憲複決案？借鏡日本找答案：青年投票率愈低 政府舉債愈猛

將在11月底進行的18歲公民權修憲複決案，至今各界討論有限，而近來日本一份關於青年投票率與國家財政的實證研究，或許能給台灣更多刺激。

立委要他盤點政績三亮點 財長蘇建榮這麼回應

國民黨立委曾銘宗今（5）日在立法院財委會詢問財政部長蘇建榮最滿意的三項政績，蘇建榮回應，第一是財政穩健，第二是稅政上推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。