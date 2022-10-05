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媒體議價法何時出來 唐鳳：一個月內進行跨部會討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部長唐鳳今（5）日列席交通委員會備詢，會中被問及有關媒體議價問題，唐鳳表示，目前在行政院已經在協調相關部會進行分工，預計在一個月內會進行第二次對話，屆時應會有清楚輪廓出來。

民進黨立委林俊憲指出，未來是否要訂定媒體議價法？有關媒體議價相關是由NCC還是數位發展部管理？

唐鳳回應，有關新聞媒體與這些大型跨境平台要怎麼達成共榮，現在在行政院已經成立一個跨部會協調機制，包含NCC、文化部等，但去購建這兩個之間的對話平台是數位部的工作，但有關媒體議價，現在是有很多種作法，包含強制議價、特別基金或是其他處理方式，我們會持續蒐集各種方法，探索出比較可行的方法。

唐鳳也說，「著作鄰接權」或是歐盟的模式、特別基金等都是可以思考的模式，不過到底哪個方法比較適合，還是要先去整理出到底損失了多少金額，必須要先對齊後才能找出最適合的。

林俊憲再追問，那到底未來要不要進行媒體議價？唐鳳說，當然要，這次促進共榮的事情，且在接下來一個月內行政院會再召開一次跨部會會議討論，屆時就會有比較清楚了輪廓出來。

唐鳳 林俊憲 NCC

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