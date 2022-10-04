行政院盤點軍民兩用無人機清單 釋採購數百億元商機

立法院外交及國防委員會立委羅致政日前受訪時指出，過去政府不太重視無人機產業，資源、準備和配套都不足。但國防安全要素發酵，使台灣的無人機發展從過去「雷聲大、雨點小」的慢車道，步上快車道。

8月下旬，在立法院上演一場無人機公聽會，有立委在現場批評，政府遲遲拿不出菜單。羅致政指出，烏俄戰爭中，讓我們看到與軍事、科技、經濟都相關的新興產業可能性，雖然現在無人機的產值很小，但不能以此來推論無人機的發展潛力不存在，更何況「台灣也不該把所有的資源都放在一個半導體產業」。

羅致政認為，要發展無人機產業，應該把握「3I」（基礎建設、投資、整合）的大原則，訂出明確的目標與發展期程，不以國內市場自我設限，而應勇打國際盃，創造出海口，產業發展才有機會。

他最關切，行政院有沒有一個整合機制和平台，讓業者可以經由單一窗口取得協助？「現在應該沒有，雖然許多單位都扯上邊，但都各玩各的，他們應該進一步整合。」羅致政說。

羅致政指出，但行政院動起來了，副院長沈榮津日前已召集相關單位開會，確認軍方可釋出哪些無人機需求；經濟部也與國防部討論清單，經國防部盤點整理完成後，就會和業界溝通。大原則應是：只要民間能做的，軍方就不要做。

工業局副局長楊志清指出，目前台灣的無人機產業，有20家計400人屬於整機設計的系統整合業者，其他多數是有組裝能力的中小企業，但整體而言，生產量與系統整合能力仍較欠缺，後續仍須視業者可接到的訂單規模，才有機會壯大。經濟部也會透過研發計畫，以補廠商供應鏈上的不足。

據了解，之前在俄烏戰場上一砲而紅的台灣無人機公司橙森，員工不到十人，資本額為新台幣1,300萬元，應屬典型的中小企業。業界人士指出，這款經波蘭外銷烏克蘭800架無人機，應是委外組裝，且與我政府合作計畫無關。

經濟部：軍民兩用清單正在彙總中

行政院交由經濟部與國防部匯總的軍民兩用清單，將是業界期待政府端出的牛肉，初估會有新台幣幾百億元商機釋出。楊志清說，盤點清單的工作正在進行中。

這股推升無人機產業發展的熱潮，已反映在明年的國防預算支出上。行政院8月下旬敲定新年度中央政府總預算，國防部歲出預算新台幣4,151億元，比今年度法定預算增加475億元，成長近13%。

主計長朱澤民說明，其中包含因應共軍頻頻擾台，我空軍屢需升空攔阻所耗的費用；國防部也表示，主要在發展不對稱作戰。這些都被解讀成政策已明顯在加持無人機的產業發展。羅致政也證實，明年度的國防採購，無人機是一大重點，「當然也包括反制外來無人機的防禦系統上」。

交通部是政府單位中最早推動無人機應用發展的部會，運輸研究所運輸資訊組組長吳東凌身兼交通部無人機科技產業小組執行秘書，吳東凌談起交通部推動多年的無人機產業政策用時，覺得有極大的時間壓力。因為交通部早已明確聚焦在兩項國產無人機應用上，為無人機廠商開放練兵場域，包括：偏鄉物流與橋梁巡檢，並以2025年為目標，要在這兩個領域拿出具體成績。

為什麼選擇這兩個項目？吳東凌說，從橋梁巡檢切入，是已做過深入研究，因為美國、歐洲、全世界都有老舊的橋梁，但國際間卻還未針對這種需求發展出具有代表性的產品，「這是台灣的機會」。

交通部：開放2萬座橋梁作練兵場域

「安全」，也是交通部選擇發展橋梁巡檢領域的主要因素之一。目前全台交通部所屬2萬多座橋梁，有的在深山裡，有的很老舊，有的因為颱風斷裂了，如果耗費人力巡檢，不但效率差，也很危險。試想，一旦兩岸發生戰事，「這些橋梁安危情況是否也和國防安全息息相關？」吳東凌問。

現在交通部將橋梁場域開放給國產無人機業者練兵，讓業者透過AI檢視橋梁結構是否完整、拍攝影像、蒐集並串聯數據等，等於是把台灣作為一個專業技術的開發基地，培養實力以後未來爭取國際市場。

至於偏鄉物流，主要為了解決山區裡學童營養午餐吃不到新鮮蔬果的問題，有時某些地方因颱風侵襲，慘遭土石流、道路中斷，成為孤島，甚至一個月才能吃上一次新鮮菜色，非常需要無人機提供物流服務。