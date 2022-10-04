搶解封商機！臺灣會展張開雙臂歡迎世界

經濟部國際貿易局「推動臺灣會展產業發展計畫」（MEET TAIWAN）於今（4）日在台北國際會議中心舉辦「Open Arms from MEET TAIWAN國際交流暨記者會」，邀請我國會展業者共同參與，以「張開雙臂（Open Arms）」為主要意象，展現”Taiwan is Ready!”，透過全球即時直播連線，歡迎全球商務人士及會展活動來台。

本次國際記者會特別打造台灣會展魔法嘉年華場景，由貿易局主任秘書戴婉蓉及外貿協會秘書長王熙蒙，共同宣布我國會展產業邁入全新篇章。

活動現場也邀請及中華民國展覽暨會議商業同業公會、中華國際會議展覽協會、25位駐台單位代表出席共襄盛舉，一起為臺灣會展注入希望，展現台灣政府與企業共同努力，憑藉韌性及彈性，成功化危機為轉機。臺灣會展產業軟硬體實力充沛，使臺灣會展產業充滿韌性，疫情爆發之初即展現數位整合實力，成功舉辦ICCA 2020年會等大型線上國際會議，疫情期間政府亦迅速應變，推出線上展覽公版，協助將國內商品拓銷至全球。

臺灣會展一直以來在國際間受到肯定，不僅連年獲獎，更結交許多國際友人，並收到來自全球會展業重量級代表誠摯的祝賀，包括國際會議協會（ICCA）主席Mr. James Rees、國際會議公司組織（IAPCO）執行長Mr. Martin Boyle、國際展覽及活動協會（IAEE）執行長Mr. David DuBois、國際展覽業協會（UFI）秘書長Mr. Kai Hattendorf、亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）主席Mr. Dato’ Vincent Lim等國際會展組織領袖，還有來自各國會展推廣機構、公協會及媒體代表均ㄧ致表達儘快到台灣見面（Meet you in Taiwan)的熱情期盼，也希望未來與臺灣會展有更多合作，共同創造亞太會展新視野。