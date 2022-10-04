快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

唐鳳：台灣應培養「紅隊」能量 在攻擊中提升資安韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部部長唐鳳。記者曾原信╱攝影
數位部部長唐鳳。記者曾原信╱攝影

數位發展部長唐鳳今（4）日出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢時提及，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創及資安公司在平時就要健檢並進行擬真攻防模擬，「在攻擊中成長，叫做韌性」。

無黨籍立委黃國書質詢時提到，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，超商公共區域的電子看板、網頁遭到駭客攻擊，由此可見資安防護的重要性，面對資安越來越重要的狀況，未來數位發展不將如何因應？

唐鳳表示，裴洛西訪台時並非都是駭客攻擊，有一大部分都是阻斷式攻擊，面臨這樣狀況時，已經在第一時間利用新的內容傳播技術，將資料分散在其他電腦進行抵禦，但由於牽涉政府資訊架構重整，未來台灣要做的不僅是抵擋，還要從中學習、編列預算，讓承包的系統整合商成長並抵禦下一次的攻擊，並在攻擊中成長，這也叫做叫做韌性。

另外，唐鳳也說，台灣之後也必須要培養「紅隊」能量，讓新創、資安公司可以在平時進行健檢，並進行擬真模擬攻防，數位部針對政府機關或關鍵基礎設施都有資安稽核工作，現在也會著重主動預防可能發生的攻擊。

上述所提到的紅隊能量，是指在資安上的紅隊演練(Red Team Assessment) ，在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，在有限的時間內以無所不用其極的方式，從各種進入點執行攻擊，嘗試達成指定的測試任務，藉由「紅隊演練」，將可取得弱點進行複合式評估分析，為企業內部資安團隊建議對應機制，避免真實駭客入侵的措手不及，確保企業的高度安全性。

資安 唐鳳

延伸閱讀

回應數位中介法 唐鳳：無法得到共識推動上無法達成效果

遭問及對「數位中介法」態度 唐鳳今回應了

歐洲議會演講 唐鳳：數位民主是因應疫情最有效解方

如果唐鳳是記者！最想去烏克蘭

相關新聞

唐鳳：台灣應培養「紅隊」能量 在攻擊中提升資安韌性

數位發展部長唐鳳今（4）日出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢時提及，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創及資安公司在平...

2022世界投資者論壇登場 助投資人獲最新理財知識

國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者週(World Investor Week)」系列活動從10月4日至10月6日於政...

今赴立院報告總預算案 蘇揆列出三大特點

行政院長蘇貞昌今（4）日出席立法院進行「明年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」報告並備詢；蘇貞昌...

遭問及對「數位中介法」態度 唐鳳今回應了

數位發展部長唐鳳今（4）日出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢，會中民眾黨立委邱臣遠問及，對於先前NCC所提出的「...

四接公投卡關 遭疑要拖到選後

台灣第四座天然氣接收站規畫填海造陸十四點五公頃，民間發動公投反對，提案於六月中旬送基隆市政府審查，卻卡關內政部；環保署說...

基隆戰四接／台電填海造陸 鐵了心不重走環評 學者轟草率港區也反對

今年7月7日，台電在環評專案小組會議前大動作舉行記者會，由經濟部次長、台電代理董事長曾文生宣布四接東移方案，將協和電廠天然氣接收站填海造陸預定地向東移，面積從原來18.6公頃縮小至14.5公頃。 記者會上，董事長、總經理坐成一排，現場請來兩位學者為台電背書，大有箭在弦上，不得不發之感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。