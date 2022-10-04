唐鳳：台灣應培養「紅隊」能量 在攻擊中提升資安韌性

數位發展部長唐鳳今（4）日出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢時提及，台灣要培養「紅隊」能量，讓新創及資安公司在平時就要健檢並進行擬真攻防模擬，「在攻擊中成長，叫做韌性」。

無黨籍立委黃國書質詢時提到，美國眾議院議長裴洛西訪台期間，超商公共區域的電子看板、網頁遭到駭客攻擊，由此可見資安防護的重要性，面對資安越來越重要的狀況，未來數位發展不將如何因應？

唐鳳表示，裴洛西訪台時並非都是駭客攻擊，有一大部分都是阻斷式攻擊，面臨這樣狀況時，已經在第一時間利用新的內容傳播技術，將資料分散在其他電腦進行抵禦，但由於牽涉政府資訊架構重整，未來台灣要做的不僅是抵擋，還要從中學習、編列預算，讓承包的系統整合商成長並抵禦下一次的攻擊，並在攻擊中成長，這也叫做叫做韌性。

另外，唐鳳也說，台灣之後也必須要培養「紅隊」能量，讓新創、資安公司可以在平時進行健檢，並進行擬真模擬攻防，數位部針對政府機關或關鍵基礎設施都有資安稽核工作，現在也會著重主動預防可能發生的攻擊。

上述所提到的紅隊能量，是指在資安上的紅隊演練(Red Team Assessment) ，在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，在有限的時間內以無所不用其極的方式，從各種進入點執行攻擊，嘗試達成指定的測試任務，藉由「紅隊演練」，將可取得弱點進行複合式評估分析，為企業內部資安團隊建議對應機制，避免真實駭客入侵的措手不及，確保企業的高度安全性。