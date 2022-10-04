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微電能源成立瓦力電能 進軍售電領域

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
微電能源開發的太陽能發電案場 。圖/微電能源提供
微電能源開發的太陽能發電案場 。圖/微電能源提供

瞄準企業滿足RE100目標的購電需求，以能源數據和演算為核心的微電能源成立瓦力電能，並於9月取得售電執照，正式加入售電業服務行列，從太陽能出發，以更宏觀的方式，不限定單一再生能源銷售，並提供含括購電、投資到ESG的全方位綠能整合方案，預期2023年可轉供60MW（百萬瓦）光電裝置容量，約每年7800萬度電。

微電能源認為，以台灣的綠能發展情況，未來綠電市場將以「多對多最佳化配合模式」為主要訴求，企業綠電來源不全然來自單一電廠，單一電廠的綠電也不必然只能提供給一家企業；然而多數企業在積極邁入綠能時代之際，對於自身用電狀況如何與綠能供電模式達成最佳匹配，極大化綜效卻不盡熟悉，難以制定有利的綠電採購合約。再加上除了現階段併聯容量大幅攀升的太陽光電和風電外，未來還會有更多樣化的綠電供給來源，以滿足全球產業鏈和政策法規對綠電，乃至零碳、碳中和的要求，如何找出最佳綠電採購方案將是企業的重要核心命題。

瓦力電能可針對發電端與負載端進行分析，提供太陽能電廠與綠電用戶從天氣日照預測、發電量預估、合適地點設備配對等綠電優化服務，並透過轉供、開發等方式，同時提供多個電廠、多個客戶進行媒合交易，使發電與購電獲得最適化設計，進而達到綠電供需效率優化。

微電能源表示，瓦力電能除了售電，同時也重視交易的風險控管，包括搭配銀行、金融等專業安全的金流服務以優化風險控管，提供最佳綜效且兼顧長期交易穩定的機制。

微電能源以電廠開發、綠能資產、能源數據以及ESG策略的解決方案為主力，瓦力電能的加入，將使綠電交易模式與現有的方案整合應用擴大價值，也讓微電的綠電生態圈更加完整。

瓦力電能提供綠電多對多交易模式。圖/微電能源提供
瓦力電能提供綠電多對多交易模式。圖/微電能源提供

綠電 太陽能電廠 綠能

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