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今赴立院報告總預算案 蘇揆列出三大特點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌今赴立法院報告明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌今赴立法院報告明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案並備詢。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今（4）日出席立法院進行「明年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」報告並備詢；蘇貞昌指出，明年度中央政府總預算在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，具有「持續照顧國人、壯大臺灣」、「擴大對地方的挹注」，以及「還債金額 22年來新高」三大特點。

蘇貞昌表示，儘管疫情對全球經濟衝擊逐漸緩和，但俄烏戰爭影響國際能源及糧食供需，造成全球性通膨，加上美國的連續升息，及中國大陸採取嚴格封控措施，均約制全球經濟復甦力道，依據IHS Markit 9月最新預測，全球經濟成長在去年反彈5.8％後，今、明年分別放緩為2.8％及2％，通膨能否被有效控制，仍為影響明年全球景氣的關鍵變數。

就國外需求，新興科技應用持續擴展，企業數位轉型，以及各國積極推動基礎建設，均有助外銷市場成長，而國內半導體產業優勢，也支撐出口動能；內需方面，隨防疫管制措施鬆綁，國境解封，台灣將再度迎來國際觀光客，可望帶動民間消費加速回溫。

在投資方面，公共建設規模持續加大，投資台灣三大方案再延長3年，國內半導體及資通訊廠商擴充產能、投入研發，離岸風電、太陽光電等綠能設施加速布建，均有助維繫投資動能，預期今、明兩年國內經濟仍能穩健成長，優於全球主要國家。

112年度總預算案依循前開編製原則，經縝密檢討後編定，歲入編列2兆5,565億元，較今年度增加12.8％；歲出編列2兆7,191億元，較本年度增加20.8％，歲入歲出差短1,626億元，連同債務還本1,110億元，共須融資調度數為2,736億元，以舉借債務1,736億元，及移用以前年度歲計賸餘1,000億元予以彌平。

蘇貞昌說，財政穩健是國家長治久安的根基，近年國內經濟表現亮眼，國家財政持續改善，中央政府總預算執行結果，已自106年度起連續5年歲入歲出有賸餘，且2018至2020年度賸餘均逾1,000億元，去年度更賸餘近3,000億元，蓄積的財政量能，得以支撐國家未來發展所需。

至於債務管控方面，蘇貞昌說，預估2023年底累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數之比率為31％，距離公共債務法所規定不超過40.6％之限制尚有相當空間，且將較本年底持續減少0.8個百分點；如以蔡總統上任前後比較，2016年5月底中央累計債務未償餘額實際數為5兆3,988億元，今年9月底為5兆7,388億元，僅淨增加3,400億元，若將防疫紓困振興特別預算舉債數排除，則反而淨減少2,015億元，顯示行政團隊嚴守財政紀律，有效控管債務規模。

債務 蘇貞昌

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