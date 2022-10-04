今赴立院報告總預算案 蘇揆列出三大特點

行政院長蘇貞昌今（4）日出席立法院進行「明年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」報告並備詢；蘇貞昌指出，明年度中央政府總預算在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，具有「持續照顧國人、壯大臺灣」、「擴大對地方的挹注」，以及「還債金額 22年來新高」三大特點。

蘇貞昌表示，儘管疫情對全球經濟衝擊逐漸緩和，但俄烏戰爭影響國際能源及糧食供需，造成全球性通膨，加上美國的連續升息，及中國大陸採取嚴格封控措施，均約制全球經濟復甦力道，依據IHS Markit 9月最新預測，全球經濟成長在去年反彈5.8％後，今、明年分別放緩為2.8％及2％，通膨能否被有效控制，仍為影響明年全球景氣的關鍵變數。

就國外需求，新興科技應用持續擴展，企業數位轉型，以及各國積極推動基礎建設，均有助外銷市場成長，而國內半導體產業優勢，也支撐出口動能；內需方面，隨防疫管制措施鬆綁，國境解封，台灣將再度迎來國際觀光客，可望帶動民間消費加速回溫。

在投資方面，公共建設規模持續加大，投資台灣三大方案再延長3年，國內半導體及資通訊廠商擴充產能、投入研發，離岸風電、太陽光電等綠能設施加速布建，均有助維繫投資動能，預期今、明兩年國內經濟仍能穩健成長，優於全球主要國家。

112年度總預算案依循前開編製原則，經縝密檢討後編定，歲入編列2兆5,565億元，較今年度增加12.8％；歲出編列2兆7,191億元，較本年度增加20.8％，歲入歲出差短1,626億元，連同債務還本1,110億元，共須融資調度數為2,736億元，以舉借債務1,736億元，及移用以前年度歲計賸餘1,000億元予以彌平。

蘇貞昌說，財政穩健是國家長治久安的根基，近年國內經濟表現亮眼，國家財政持續改善，中央政府總預算執行結果，已自106年度起連續5年歲入歲出有賸餘，且2018至2020年度賸餘均逾1,000億元，去年度更賸餘近3,000億元，蓄積的財政量能，得以支撐國家未來發展所需。

至於債務管控方面，蘇貞昌說，預估2023年底累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數之比率為31％，距離公共債務法所規定不超過40.6％之限制尚有相當空間，且將較本年底持續減少0.8個百分點；如以蔡總統上任前後比較，2016年5月底中央累計債務未償餘額實際數為5兆3,988億元，今年9月底為5兆7,388億元，僅淨增加3,400億元，若將防疫紓困振興特別預算舉債數排除，則反而淨減少2,015億元，顯示行政團隊嚴守財政紀律，有效控管債務規模。