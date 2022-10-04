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遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

遭問及對「數位中介法」態度 唐鳳今回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部長唐鳳。聯合報系資料照
數位發展部長唐鳳。聯合報系資料照

數位發展部長唐鳳今（4）日出席立法院中央政府總預算審查及施政報告備詢，會中民眾黨立委邱臣遠問及，對於先前NCC所提出的「數位中介法」草案的看法？唐鳳表示，網路上是多方利害關係人治理，若無法得到共識，那在推動上是無法達成實際效果。

邱臣遠提到，唐鳳部長自己在民間的時候，甚至是參加太陽花學運時都是秉持爭取網路自由的主張，那對於數位中介法草案的出現，將會沒收網路言論自由的疑慮，造成了社會大眾的反彈，那你對該法的態度是什麼？

唐鳳表示，就如同蔡總統及蘇貞昌院長已經表達過的，如果法案沒有共識，那就絕不推動，其中也有一項原因為網路是多方利害關係人治理，如果推出時沒有可行性，利害關係人沒有共識的話，那在推動上是無法達成實際效果。

唐鳳 蘇貞昌 數位中介法

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