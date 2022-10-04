木星資產許銘凱：看空債券存續期間

木星資產管理另類投資債券主管許銘凱(Mark Nash)預期，最終所有已開發國家央行都會升息，已開發國家的債券殖利率將普遍走升。另一方面，信用市場的體質依舊脆弱。在眼前的環境下，或許新興市場有望表現相對較佳，但前提是實質殖利率必須夠高，且通膨獲得一定程度的控制。擁有高殖利率與貿易盈餘的新興國家，例如巴西、墨西哥、與印尼應可展現相對投資吸引力。

許銘凱(Mark Nash)表示，美國聯準會主席鮑爾在8月26日的Jackson Hole央行年會發表演說，這場指標性的演說重新定調固定收益市場的前景。鮑爾清楚傳達聯準會抗通膨的決心，致力將美國消費者物價指數通膨從8月的8.3%年增率降至2%。

然而，什麼原因令鮑爾發表如此鷹派的言論？許銘凱(Mark Nash)表示，這段時間以來，市場一直沒有把聯準會的話當一回事，一度對於未來幾個月、乃至於2023年的美國利率前景抱持過於溫和的期待，因而令聯準會倍感挫敗並促使鮑爾發表更加直白的鷹派言論。

市場原先預期聯準會只會升息幾個月，接著就會開始降息；如今看來機會日益渺茫。即便接下來通膨數字開始趨緩，許銘凱(Mark Nash)表示，聯準會要在2023年初降息還是言之過早。鮑爾在演講中提到聯準會在1970年代犯下的政策錯誤，隨後其他聯邦公開市場委員會－負責制訂美國政策利率的機構－的成員亦重申相同論點。回顧1970年代，當時聯準會為了挽救疲弱的經濟活動而太早降息並坐視通膨失控，最終使得美國經濟循環從高點又跌落谷底，一切前功盡棄。

許銘凱(Mark Nash)說，聯準會將把美國政策利率調高至4%以上，並讓政策利率長期停留在高點。倘若看法正確無誤，這就表示即便近來美國殖利率曲線已進一步反映聯準會的升息前景，但反映的幅度仍不足夠。故此，目前看空債券存續期間（意即債券價格相對於利率的敏感度）並採取放空布局。

此外，許銘凱(Mark Nash)表示，歐洲投資人可能也得重新思考如何佈局利率資產，尤其是現在歐洲各國推出如此大規模的財政刺激措施（英國是最新發布大規模財政支出政策的國家）。歐洲各國政府無不擔心在天然氣供給短缺的情況下，民眾該如何渡過接下來的寒冬。俄烏戰爭僵持不下可能使得俄羅斯切斷對所有西歐國家的能源供給。

目前為止，西歐國家政府均表示有意為國內家庭提供補貼，以度過這場能源危機。由於歐洲勞動市場吃緊，加上政府為了補貼國內家庭而擴大財政支出，因此看來歐洲經濟陷入重度衰退的機會微乎其微。儘管歐洲經濟成長顯著放慢並使得通膨壓力趨緩只是時間早晚的問題，但是這並非立即性的風險，央行仍有龐大的行動空間。

問：軟著陸？硬著陸？

許銘凱(Mark Nash)表示，升息的風險在於引發重度經濟衰退。然而，目前美國就業市場展現的韌性成為聯準會持續升息的靠山。今年5月到7月，美國總計新增120萬個就業人口，且光是7月就大增52.6萬人，接著又在8月增加31.5萬個就業人口。8月美國失業率僅有3.7%，雖然稍微高於7月寫下的3.5%，但是仍接近50年新低記錄。

美國消費者物價指數通膨在6月寫下9.1%的40年新高紀錄，接著在7月8.5%與8月8.3%分別稍微降溫，但是美國通膨仍高得嚇人。總結來說，現階段聯準會正面臨高通膨、低失業率的挑戰，光是微幅升息無法有效抑制通膨。

故此，為了成功對抗通膨，設法讓經濟活動降溫已成為必要之惡，且最終經濟陷入軟著陸或硬著陸，也將左右金融市場的表現。目前必須密切觀察勞動市場數據：勞力供給改善與職缺數目下降通常是經濟軟著陸的跡象；在此情境下，薪資成長將停滯，但不會導致失業人口大增。一旦經濟陷入軟著陸，這就表示風險性資產的評價可能也已打底完成，屆時評價遭到低估的景氣循環型資產料將表現獲得加持。另一方面，倘若薪資水準居高不下，殖利率必須大幅攀升才能抑制通膨，屆時將面臨更加顯著的衰退風險－意即經濟硬著陸，風險性資產的評價亦將大幅下跌。