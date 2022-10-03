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黑潮發現放射性銫 原能會：無輻射異常、不影響國人

中央社／ 台北3日電
原能會今天強調，調查顯示台灣周邊海域放射性銫活度遠低於法定基準，並無輻射異常現象，也對國人無影響。圖／聯合報系資料照片
原能會今天強調，調查顯示台灣周邊海域放射性銫活度遠低於法定基準，並無輻射異常現象，也對國人無影響。圖／聯合報系資料照片

有研究指出60年前美俄核試爆，在黑潮深水遺留大量放射性銫137。原能會今天強調，調查顯示台灣周邊海域放射性銫活度遠低於法定基準，並無輻射異常現象，也對國人無影響。

中山大學講座教授陳鎮東研究發現，60年前美俄核彈試爆在黑潮深水遺留大量放射性銫137，超過福島核電廠事故釋出量千倍，且可能在東北角湧升海域被蝦蟹藻類吸收，人類捕食恐受影響。

原能會發布新聞說明，目前國際間已無核子武器試爆，海洋中人工放射性物質已相當微量，原能會輻射偵測中心調查結果顯示，台灣周邊海域海水及海生物的放射性銫活度，均遠低於「環境輻射監測規範」紀錄基準，並無輻射異常現象。

原能會強調，對於媒體報導稱海洋深水放射性銫會湧升至表層水處，可能被藻類、海洋生物吸收後影響人類一事，因目前並無輻射異常事故，對國人並無影響。

原能會說明，輻射偵測中心在107年至110年，委託中山大學協助執行台灣海域環境輻射背景調查，協助海水、沉積物、岩心等樣品取樣及數據分析等工作。

原能會指出，根據歷年海域輻射調查結果顯示，台灣周遭海域中放射性銫，在黑潮200到400公尺深處，有較強輸送量，會於台灣東北角湧升至東海表面，此發現獲世界頂尖期刊「海洋污染公報」刊登。

此外，為因應未來日本福島第一核電廠含氚廢水排放海洋，原能會表示已規劃海域監測計畫，將持續監控台灣周邊海域環境輻射變化。

輻射 原能會 核電廠

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