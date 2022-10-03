益安攝護腺肥大微創醫材啟動上市前臨床 拚三年後上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

益安（6499）今（3）日宣布， 旗下治療良性攝護腺肥大的微創治療醫材Urocross，在美國執行的Expander-2樞紐性臨床試驗（Investigational Device Exemption Study），日前已由德州休士頓Huston Metro Urology醫院成功收治首位病患，目標2024年完成收案，力拚2025年產品上市。

益安生醫表示，Urocross由益安子公司意能生技所開發，旨在提供攝護腺肥大患者一項友善、可逆、且無須住院之治療方案。團隊針對Urocross成功開發新興PURE（Prostatic Urethral REshaping）攝護腺尿道重塑術式，可將Urocross置放於阻塞的攝護腺尿道區域，藉由獨特設計重塑尿道，使患者立即恢復排尿功能及改善相關症狀，置放六個月後取出，避免患者體內存在永久植入物。

益安生醫指出，針對Urocross這項微創醫材產品，過去已在澳洲、加拿大及台灣等地執行可行性試驗Expander-1，試驗初步證明Urocross具備優異的安全性及有效性，結果也已發表於著名期刊Journal of Prostate Cancer and Prostate Diseases。

到了今年年中，美國食品藥物管理局（FDA）核准Urocross得以啟動Expander-2樞紐性試驗，此次臨床試驗為多國多中心、盲性且隨機對照的試驗，預計收案約240名患者。整個臨床試驗預計2024年完成收案，同年年底完成主要療效指標評估，公司期待Urocross最終能在2025年取得上市許可。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，本次臨床試驗很榮幸能邀請到攝護腺肥大治療領域的多位意見領袖擔任計畫主持人，並組成頂尖的科學顧問委員會，以醫學專業兼顧臨床試驗的品質來解讀臨床證據。很高興 Expander-2臨床試驗如期於美國啟動並迅速完成首例收治，後續將積極收案並與美國FDA通力合作，盡速將此溫和且有效的新興療法推送上市。

益安

延伸閱讀

頻尿以為是攝護腺肥大、原來是罹癌 光子刀治療還他健康

攝護腺切片「從肛門進入」超痛 作家H最想重振雄風

73歲男飽受頻尿苦 醫為他打結石消攝護腺腫 終讓他展歡顏

中高齡男頻尿、久尿疑新冠搞鬼 檢查是「老」毛病引起

相關新聞

升息衝擊！勞動基金、國保及退撫基金合計虧3,856.4億元

全球疫情蔓延衝擊供應鏈、通膨高漲、各國高唱升息、以及地緣政治衝突等因素下，全球金融市場全面下跌，根據勞動部勞動基金運用局...

「外匯管制」一字之差為何嚇壞市場？彭淮南當年這招也曾挨轟

中央銀行總裁楊金龍日前罕見提及「外匯管制」字眼，掀起市場一陣驚嚇，不少外資直接被嚇到，事後楊金龍改口「我任內不會採取外匯管制」，也強調央行現行外匯「管理」措施，已足夠維持金融市場穩定。但「外匯管制」究竟會如何引起市場大波動？「管制」與「管理」僅一字之差，但強度差別巨大，足以讓敏感的市場掀起波瀾。

租屋族看過來！蘇貞昌：租金補貼今起陸續入帳

行政院長蘇貞昌在臉書上貼文表示，為租屋族減輕負擔，今年推出300億擴大租金補貼專案，今天開始陸續入帳，政府會自動撥款到您...

2050淨零碳排列國科會委員會議程 預計12月提具體方案

國家科學及技術委員會今天召開第1次委員會議，會中將「淨零碳排」列為報告議程。國科會主委吳政忠表示，國科會將攜手各部會透過...

科技預算較上年度增13.8％達1383億元 增在這三領域

國家科學及技術委員會今天召開第1次委員會議，112年度整體科技預算規模達1383億元，較111年度增加168億元，成長幅...

9月PMI再緊縮創2年4個月新低 新增訂單指數大跌

中華經濟研究院今天發布9月台灣製造業採購經理人指數(PMI) ，指數持續下跌2.3個百分點至44.9%，是連續三個月緊縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。