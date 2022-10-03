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去年各級政府債務普遍改善 宜、苗債務仍超限

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

財政部今（3）日公告去(2021)年度各級政府公共債務概況審定決算數，各級政府長債比34.43%，較前一年的34.74%下降。

觀察地方政府，目前宜蘭縣短債仍超限，苗栗縣則是長債、短債都超限，不過國庫署表示，兩地方政府皆有按照償債計畫執行，財政部將持續積極輔導地方改善債務狀況。

根據財政部公告，去年各級政府長債合計約6兆5,512億元，長債比34.43%，較2020年的34.74%下降。中央政府去年長債比30.01%、地方政府長債比4.42%，也都比2020年下降。

觀察近年情形，債務概況呈現改善趨勢。各級政府長債比從2015年以來，連續五年改善，到2019年為34.43%，但2020年遇到新冠肺炎疫情，支應紓困、振興財政所需，長債比上升到34.74%，不過2021年再次改善，長債比降到34.43%。

觀察各地方政府，絕大多數長債比也較前一年改善，僅苗栗縣長債比不減反增，財政部官員解釋，苗縣長期債務餘額其實是下降，但歲出總額也減少，等於分母變小，才導致長債比上升。

目前債務超限的地方政府中，宜蘭縣長債比40.13%，這部分在2018年就已改善到法定債限（50%）以下；不過宜蘭縣短債比率32.71%，仍高於法定債限（30%），根據償債計畫，預計會在2027年降到債限以下。

而苗栗縣長債比59.28%，仍高於法定債限（50%），償債計畫預計2040年降至債限以下；苗栗短債比率61.3%，也高於法定債限（30%），預計要到2047年才能改善至債限以下。

國庫署表示，債務超限的宜蘭縣及苗栗縣，今年度截至8月底，分別償債6.72億元及4.71億元，均符合行政院核定111年度償債進度，執行率分別為168%及94.20%，未來財政部仍將積極輔導地方政府改善債務狀況。

債務 地方政府

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