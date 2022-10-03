益安旗下Urocross攝護腺肥大微創醫材 收治首位IDE病患

益安生醫（6499）宣布旗下良性攝護腺肥大微創治療醫材UrocrossTM在美執行Expander-2樞紐性臨床試驗IDE Study，日前已由德州休士頓Huston Metro Urology醫院泌尿科專科醫師Dr. Mark Sutton成功收治首位病患。益安生醫董事長張有德表示，Expander-2臨床試驗如期於美國啟動並迅速完成首例收治，後續將積極收案並與美國FDA通力合作，盡速將此新興療法推送上市。

Expander-2樞紐性試驗設計為多國多中心、盲性且隨機對照的臨床試驗，今年年中獲美國FDA核准執行，預計收案約240名患者。益安表示，本試驗以過去於澳洲、加拿大及台灣等地執行的可行性試驗Expander-1為基礎，該試驗已初步證明Urocross具備優異的安全性及有效性，其結果亦已發表於該領域著名期刊Journal of Prostate Cancer and Prostate Diseases。

Urocross由益安旗下子公司意能生技所開發，主要提供攝護腺肥大患者一項友善、可逆、且無須住院的治療方案。團隊針對Urocross成功開發新興PURE™ (Prostatic Urethral REshaping)攝護腺尿道重塑術式，該術式將Urocross置放於阻塞的攝護腺尿道區域，藉由獨特設計重塑尿道，置放六個月後可使用Urocross Retrieval Sheath取出，避免患者體內存在永久植入物。