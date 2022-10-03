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9月PMI再跌 中經院：跌幅收斂、未來展望沒有更惡化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院今（3）日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整續跌2.3至44.9，連續三個月緊縮，惟近兩個月指數跌幅有收斂趨勢。 圖／中經院提供
中華經濟研究院今（3）日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整續跌2.3至44.9，連續三個月緊縮，惟近兩個月指數跌幅有收斂趨勢。 圖／中經院提供

中華經濟研究院今（3）日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整續跌2.3至44.9，連續三個月緊縮，惟近兩個月指數跌幅有收斂趨勢。中經院院長張傳章表示，進入年底旺季效應是其中原因，另外也代表內需產業也逐漸反彈。

張傳章指出，由於全球終端需求降溫，新增訂單指數和生產指數雙雙回跌，是9月PMI指數下滑的主要原因，國內PMI表現呈現與國際整體大環境變化同步的情形。關於未來景氣，張傳章認為，短期景氣擴張動能確實趨緩，中長期來看，則是國際不確定因素滿多。因此，廠商保守觀望國際趨勢的情況並未改變。

另在未來六個月展望部分，製造業則是已經連續五個月呈現緊縮，指數為28.3，和8月相比緊縮速度則是維持不變，續處波段低點但未再探底。對此，中經院副院長葉俊顯表示，這代表並沒有更惡化。

中經院副院長王健全則提醒，台灣IC產業占製造業出口的五成，可說是影響台灣製造業榮枯的關鍵，韓國的貿易逆差，對台灣有很多啟示，所幸台灣的高階製造比較強，目前整個半導體景氣仍有撐著，但現在要開始小心iPhone 14訂單不如預期，尤其現在全球都聚焦在台灣的半導體，但受到地緣政治的影響，政府應扮演比較重要的角色，要有些力量來幫助台灣半導體產業。

此外，中經院助研究員陳馨蕙分析，廠商對於通膨、升息及俄烏戰爭的擔憂，主要是來自於不確定性，但這些衝擊因素，預估短時間不會有太大改變。至於營收訂單的減少，廠商反應主要是因為中國大陸封控的影響，廠商也普遍觀望中共二十大之後有沒有新政策，樂觀的話，或許明年農曆年前後有機會往正向發展，畢竟台灣跟中國大陸的連動性高。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是已連續三個月擴張，但9月指數跌1.6至52.2。張傳章表示，多數產業普遍認為最壞的時點已過，包括：零售業、教育暨專業科學業、住宿餐飲業的擴張速度都在60以上，營造暨不動產業、資訊暨通訊傳播業、運輸倉儲業的擴張速度也都在50以上。僅批發業、金融保險業則回報NMI呈現緊縮。

製造業 iPhone 14

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