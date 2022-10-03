心誠鎂與AeroRx公司合作 共同開發霧化慢性肺阻塞藥物
心誠鎂行動醫電公司今（3）日宣布，將與美國AeroRx Therapeutics公司合作開發一款透過呼吸驅動霧化器，用來遞送LABA/LAMA 複方藥物用於治療慢性肺阻塞（COPD），雙方也同時確認未來後續的合作內容與架構。
心誠鎂公司表示，依據市場報告指出，2028 年全球將有近3,450萬名COPD患者，相關的治療藥物市場銷售額高達193億美元，但其中約有7-19%的病人因患有中度至重度氣流阻塞，導致在使用乾粉吸入器時，因無法達到最佳的吸氣流速而造成治療失敗。
心誠鎂公司指出，AeroRx正為這群病人開發全球第一款霧化吸入劑型的LABA/LAMA複方藥物；本次合作AeroRx公司將負責複方藥物劑型的開發、臨床試驗和商品化，心誠鎂將負責AdheResp呼吸偵測式霧化器平台的客製化，同時為各開發階段提供藥物霧化測試與分析霧化性能表現。此產品開發將依循505(b)2法規途徑，預計於2023年搭配心誠鎂的醫用霧化器進行人體PK/PD試驗。
心誠鎂執行長暨創辦人鄭傑升表示，很高興能與AeroRx進行合作，AeroRx的團隊在呼吸治療藥物開發方面擁有相當豐富的經驗，心誠鎂將提供呼吸偵測式霧化器平台及全方位服務支持合作夥伴，期待這項合作的產品能為COPD患者提供一種有效的霧化吸入式LABA/LAMA複方藥物，並能強化病患的治療依從性及生活品質。
AeroRx董事長暨共同創辦人Keith Ung表示，有鑒於以呼吸偵測式霧化器進行吸入性治療是未來的主流趨勢，再加上心誠鎂是目前全球霧化器技術領先者之一，因此我們對於這次的合作關係充滿期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言