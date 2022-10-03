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心誠鎂與AeroRx公司合作 共同開發霧化慢性肺阻塞藥物

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

心誠鎂行動醫電公司今（3）日宣布，將與美國AeroRx Therapeutics公司合作開發一款透過呼吸驅動霧化器，用來遞送LABA/LAMA 複方藥物用於治療慢性肺阻塞（COPD），雙方也同時確認未來後續的合作內容與架構。

心誠鎂公司表示，依據市場報告指出，2028 年全球將有近3,450萬名COPD患者，相關的治療藥物市場銷售額高達193億美元，但其中約有7-19%的病人因患有中度至重度氣流阻塞，導致在使用乾粉吸入器時，因無法達到最佳的吸氣流速而造成治療失敗。

心誠鎂公司指出，AeroRx正為這群病人開發全球第一款霧化吸入劑型的LABA/LAMA複方藥物；本次合作AeroRx公司將負責複方藥物劑型的開發、臨床試驗和商品化，心誠鎂將負責AdheResp呼吸偵測式霧化器平台的客製化，同時為各開發階段提供藥物霧化測試與分析霧化性能表現。此產品開發將依循505(b)2法規途徑，預計於2023年搭配心誠鎂的醫用霧化器進行人體PK/PD試驗。

心誠鎂執行長暨創辦人鄭傑升表示，很高興能與AeroRx進行合作，AeroRx的團隊在呼吸治療藥物開發方面擁有相當豐富的經驗，心誠鎂將提供呼吸偵測式霧化器平台及全方位服務支持合作夥伴，期待這項合作的產品能為COPD患者提供一種有效的霧化吸入式LABA/LAMA複方藥物，並能強化病患的治療依從性及生活品質。

AeroRx董事長暨共同創辦人Keith Ung表示，有鑒於以呼吸偵測式霧化器進行吸入性治療是未來的主流趨勢，再加上心誠鎂是目前全球霧化器技術領先者之一，因此我們對於這次的合作關係充滿期待。

美國

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