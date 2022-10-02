快訊

時機敏感？陳明通約今晚餐敘 超過10名立委婉拒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛藏負債擴大至8,812億元 明年國保費率漲定了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
以2021年12月31日為基準日，國民年金保險未來應計給付現值達1兆4,646億元，扣除已提存準備金，潛藏負債擴大至8,812億元。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
以2021年12月31日為基準日，國民年金保險未來應計給付現值達1兆4,646億元，扣除已提存準備金，潛藏負債擴大至8,812億元。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據勞保局112年預算書中最新精算，攸關281萬家庭主婦、失業勞工、學生投保的國民年金保險，以2021年12月31日為基準日，國保未來應計給付現值達1兆4,646億元，扣除已提存準備金，潛藏負債擴大至8,812億元。

今年7月底，國保基金額餘為4,590億元，並不足支應未來20年保險給付，因此依規定，國保費率明(2023)年起費率將調升0.5個百分點至10%。

勞保局官員表示，國保屬較年輕社會保險，目前當年度保費收入尚足以支應給付，而且政府對國保擔負較多給付責任，因此國保財務沒有勞保那麼沈重而急迫。惟依規定，當國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，依法每兩年調高保險費率0.5個百分點，以穩定長期財務。

國保財務每兩年委外精算一次，2021年委外精算報告（以2021年10月1日為基準日）預計近期出爐。此外，勞保局每年預算書亦揭露初估國保財務。勞保局預算書以2021年12月31日為基準日，現在參加及曾參加國保人數達843萬人，在月投保薪資18,282元、折現率3.5%、消費者物價指數（CPI）年增率1.35%等假設下，精算未來淨保險給付現值約1兆4,646億元，扣除截至今年6月底已提存安全準備5,834億元，未提存金額則為8,812元。

若根據2019年國保精算報告（以2019年10月1日為基準日），精算國保未來40年所需現金流量，平衡費率應為20.24%、應計給付為1兆2,259億元，未提存潛藏負債為8,605億元；並且估計國保將在2037年入不敷出，國保基金將在2051年破產。

國民年金保險 國保 保費 消費者物價指數

延伸閱讀

勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費

勞保「傷病給付」線上申請還沒收到？4步驟查詢看你「卡在哪」

金融股明年不會發股息？ 大俠「Google就能查」：懶就買00731

勞保局雲林辦事處搬遷 新址19日啟用

相關新聞

今年前8月 勞動基金大虧3204億

今年以來台股大幅下跌超過百分之廿五，不只散戶荷包縮水，政府基金投資績效也慘不忍睹。勞動基金運用局昨天公布最新統計，勞動基...

4萬元找嘸人 水產加工盼放寬移工

因飲食習慣改變，方便吃、容易吃的無刺魚片、條凍三清（去鱗、去鰓、去內臟）等加工漁產需求增加，但水產加工廠缺工嚴重，業界近...

住宅基金危機 4年後缺口千億

蔡英文總統上任時提出「居住正義」，其中，最關鍵的是八年內蓋廿萬戶社會住宅，除直接興建，還有透過旅館轉社宅、包租代管等多元...

水產加工放寬移工…勞部：先由工業局評估

水產加工廠缺工嚴重，業界發起放寬移工聘雇比率的連署。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，有聽聞水產加工業反映，...

居住正義騙票 誰還吃這套

每逢選舉，許多政治人物都會提到居住正義政策，低薪、高房價時代，住宅政策更讓年輕人有感，但隨著民進黨政府的居住正義大餅幻滅...

財務強健 家族企業受市場關注

在主題式的投資領域中，「家族企業」這個投資主題，在新冠肺炎疫情爆發、許多企業營運表現受到衝擊期間，家族企業（不包括金融業，本文皆同）因為其嚴控資本支出，與相對突出的資產負債表現，使其淨債務占EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）比率的惡化程度低於多數上市企業，並且在2021年出現快速復甦，因此受到市場矚目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。