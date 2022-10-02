潛藏負債擴大至8,812億元 明年國保費率漲定了

根據勞保局112年預算書中最新精算，攸關281萬家庭主婦、失業勞工、學生投保的國民年金保險，以2021年12月31日為基準日，國保未來應計給付現值達1兆4,646億元，扣除已提存準備金，潛藏負債擴大至8,812億元。

今年7月底，國保基金額餘為4,590億元，並不足支應未來20年保險給付，因此依規定，國保費率明(2023)年起費率將調升0.5個百分點至10%。

勞保局官員表示，國保屬較年輕社會保險，目前當年度保費收入尚足以支應給付，而且政府對國保擔負較多給付責任，因此國保財務沒有勞保那麼沈重而急迫。惟依規定，當國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，依法每兩年調高保險費率0.5個百分點，以穩定長期財務。

國保財務每兩年委外精算一次，2021年委外精算報告（以2021年10月1日為基準日）預計近期出爐。此外，勞保局每年預算書亦揭露初估國保財務。勞保局預算書以2021年12月31日為基準日，現在參加及曾參加國保人數達843萬人，在月投保薪資18,282元、折現率3.5%、消費者物價指數（CPI）年增率1.35%等假設下，精算未來淨保險給付現值約1兆4,646億元，扣除截至今年6月底已提存安全準備5,834億元，未提存金額則為8,812元。

若根據2019年國保精算報告（以2019年10月1日為基準日），精算國保未來40年所需現金流量，平衡費率應為20.24%、應計給付為1兆2,259億元，未提存潛藏負債為8,605億元；並且估計國保將在2037年入不敷出，國保基金將在2051年破產。