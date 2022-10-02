明年起國保費率調升至10%、月投保薪資有望調8% 每年多繳金額曝光

國民年金保險費率、及月投保金額明(2023)年起將雙雙調漲。據了解，因歷年消費者物價指數（CPI）累計已漲超過5%，推估月投保金額將由目前18,282元調升約8%之多，費率則會由目前9.5%調升0.5個百分點至10%，預估281萬國民保費負擔將大增逾一成，每年多繳逾1,700元。

國民年金保險是從2008年10月1日開辦，年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民會被自動納入保險。目前參加國保多為學生、家庭主婦等，以及尚未滿65歲且未有工作的勞工。一旦遭遇生育、身障、死亡事故時可獲得給付，並保障老年基本經濟生活。

依《國民年金法》規定，國民年金的費率及月投保薪資均有調整機制，兩者調升，被保險人保費負擔都會增加。

依規定，月投保金額會隨中央主計機關發歷年CPI成長率累計超過5%而調整。自2015年起至今，國保月投保薪資為18,282元，事實截至去年底CPI累計調幅已接近5%，今年前8月CPI年增率達3.1%，預期國保月投保薪資調幅有機會達到約8%、來到19,740元以上水準。

至於國保費率，依規定，每兩年調高0.5個百分點，費率上限為12%，除非國民年金保險基金餘額足以支付未來20年的保險給付，該年度才會凍漲。國民年金於2008年開辦時的費率為6.5%，至今已調整過六次費率，目前費率為9.5%，明年將調升至10%。

國保保費分擔比為政府四成，國民自負六成。假設明年保費費率調升至10%，月投保薪資推估調升至19,740元，一般被保險人的自付保費，將從今年的每人每月1042元，調整為1184元，增加142元，成長14%。一年保費負擔新增逾1,700元。這波國保費率、月投保金額雙漲，推估將使國保保費收入增加近80億元。

勞保局官員強調，國保月投保薪資提高，國民保費負擔雖會增加，因各項給付也是依月投保薪資而定，因此包括生育給付、喪葬給付、老年給付也會跟著增加，保障提升。

官員表示，月投保薪資調幅是緊盯CPI年增率，國保是計算每年10月至隔年9月全年CPI年增率，目前正在等待主計總處發布9月CPI上漲率，最後才能計算出明年起月投保薪資調幅。勞保局也會精算國保財務，檢視國保基金餘額是否足以支應未來20年保險給付。全案預計10月報衛福部核定後，明年實施。