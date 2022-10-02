快訊

不再巧遇！苗栗縣長徐耀昌公開站台力挺鍾東錦：他是接班人

中職／失心瘋？張進德面罩擋球 悍將6次失誤已平紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年起國保費率調升至10%、月投保薪資有望調8% 每年多繳金額曝光

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
國民年金保險費率、及月投保金額明(2023)年起將雙雙調漲。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國民年金保險費率、及月投保金額明(2023)年起將雙雙調漲。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國民年金保險費率、及月投保金額明(2023)年起將雙雙調漲。據了解，因歷年消費者物價指數CPI）累計已漲超過5%，推估月投保金額將由目前18,282元調升約8%之多，費率則會由目前9.5%調升0.5個百分點至10%，預估281萬國民保費負擔將大增逾一成，每年多繳逾1,700元。

國民年金保險是從2008年10月1日開辦，年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民會被自動納入保險。目前參加國保多為學生、家庭主婦等，以及尚未滿65歲且未有工作的勞工。一旦遭遇生育、身障、死亡事故時可獲得給付，並保障老年基本經濟生活。

依《國民年金法》規定，國民年金的費率及月投保薪資均有調整機制，兩者調升，被保險人保費負擔都會增加。

依規定，月投保金額會隨中央主計機關發歷年CPI成長率累計超過5%而調整。自2015年起至今，國保月投保薪資為18,282元，事實截至去年底CPI累計調幅已接近5%，今年前8月CPI年增率達3.1%，預期國保月投保薪資調幅有機會達到約8%、來到19,740元以上水準。

至於國保費率，依規定，每兩年調高0.5個百分點，費率上限為12%，除非國民年金保險基金餘額足以支付未來20年的保險給付，該年度才會凍漲。國民年金於2008年開辦時的費率為6.5%，至今已調整過六次費率，目前費率為9.5%，明年將調升至10%。

國保保費分擔比為政府四成，國民自負六成。假設明年保費費率調升至10%，月投保薪資推估調升至19,740元，一般被保險人的自付保費，將從今年的每人每月1042元，調整為1184元，增加142元，成長14%。一年保費負擔新增逾1,700元。這波國保費率、月投保金額雙漲，推估將使國保保費收入增加近80億元。

勞保局官員強調，國保月投保薪資提高，國民保費負擔雖會增加，因各項給付也是依月投保薪資而定，因此包括生育給付、喪葬給付、老年給付也會跟著增加，保障提升。

官員表示，月投保薪資調幅是緊盯CPI年增率，國保是計算每年10月至隔年9月全年CPI年增率，目前正在等待主計總處發布9月CPI上漲率，最後才能計算出明年起月投保薪資調幅。勞保局也會精算國保財務，檢視國保基金餘額是否足以支應未來20年保險給付。全案預計10月報衛福部核定後，明年實施。

國民年金保險 投保薪資 國保 保費 CPI 消費者物價指數

延伸閱讀

CPI增幅有望回落

勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費

Medicare計畫B保費明年少3% 十年來首次調降

退休金算盤／勞保費率升 千萬勞工負擔增

相關新聞

明年起國保費率調升至10%、月投保薪資有望調8% 每年多繳金額曝光

國民年金保險費率、及月投保金額明(2023)年起將雙雙調漲。據了解，因歷年消費者物價指數（CPI）累計已漲超過5%，推估...

快加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元

台灣中油宣布，明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95...

財務強健 家族企業受市場關注

在主題式的投資領域中，「家族企業」這個投資主題，在新冠肺炎疫情爆發、許多企業營運表現受到衝擊期間，家族企業（不包括金融業，本文皆同）因為其嚴控資本支出，與相對突出的資產負債表現，使其淨債務占EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）比率的惡化程度低於多數上市企業，並且在2021年出現快速復甦，因此受到市場矚目。

全國房價負擔能力指標 北市仍要不吃不喝16年才能買房

•內政部2日發布今年第2季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」（達40%未達50%）等級。另外觀察房價所得比（又稱購屋痛苦指數），全國房價所得比9.69倍，等於全國民眾要買房，平均要超過九年不吃不喝，季增0.11倍；六都當中，台南、高雄房價所得比略增，買房都要超過九年不吃不喝；其餘四都略減，但台北市仍要超過16年、新北要近13年不吃不喝才能買房。

電信合併案聽證會攻防背後 是小業者等待合併辛酸無人知

台灣電信業兩宗合併案的聽證會終於在9月30日順利落幕，當外界普遍關注三大業者在頻譜爭奪戰上的互相攻訐時，卻忘記了小型電信業者等待併購時的焦急，以及合併案不確定對用戶權益帶來的影響。對於小型電信業者來說，他們所能做的，也就只能期待主管機關能夠給出答案，希望合併案順利過關、圓滿落幕。

美股跌跌不休 分析師：台股反彈唯量是問

美股9月30日續跌，分析師表示，金管會救市措施有助提振投資信心，若國際投資情緒能止跌，台股短線隨時有望展開反彈走勢，短期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。