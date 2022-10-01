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蘇貞昌期勉青商人薪火相傳 持續服務人群

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（1）日與蔡總統共同出席「台北市國際青年商會65週年慶典」，蘇貞昌表示，他於民國62年加入台北青商，並於民國67年當選第22屆會長，他加入台北青商已49年，至今仍依舊秉持「一日青商、一世青商」的精神，並深受「青商信條」的啟發，以服務人群做為畢生的職志，希望新一代青商人，能將青商人這永不熄滅的火炬，一路傳下去，傳得更遠、照得更亮。

蘇貞昌指出，他今天不僅是以行政院長的身分前來，更是以台北青商會員的身分出席這場盛會。他於民國62年加入台北青商，從基層會員做起，會籍號碼782號，並曾擔任「才能發展委員會」主委，並以最高票當選理事、副會長等職務，其後於民國67年更以最高票當選第22屆會長。

蘇貞昌表示，當年台北青商為國際青年商會全國最大的分會，會員超過600人，占全國會員總數十分之一以上，感謝所有前輩的指導，以及全體會員同心合力，讓台北青商在民國67年的亞洲大會上，榮獲全亞洲最優秀的分會獎，而他個人也獲得全世界最傑出的分會長獎。

蘇貞昌說，他加入台北青商已49年，至今仍依舊秉持「一日青商、一世青商」的精神，並可一字不漏背誦出「青商信條」，尤其該信條提到「我們深信篤信真理，可使人類的生命，具有意義和目的」，以及「服務人群，是人生最崇高的工作」，令他深受啟發，因此也以服務人群做為畢生的職志。

蘇貞昌也提到，他於民國68年1月7日卸任台北青商會長一職，並於新卸任會長交接典禮當天，將他出版的第一本書「五年的青商生涯」，贈送給當年每一位青商夥伴，感謝他們的指導與支持。蘇院長今日也以該書封底的一段話勉勵新一代青商人，「青商的火炬一代傳給一代，它的腳步永不止息。我們深知薪火相傳的道理，如今薪雖盡了，但火卻已經傳了下去。我們期望下一代的青商人一定要比我們更強，我們也深信一代一代的青商人，將把青商這一永不熄滅的火炬一路傳下去，不但會傳得更遠，而且會照得更亮！」，並祝福台北青商65週年生日快樂。

蘇貞昌

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