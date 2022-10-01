經濟部推動國家級「先進生質材料中心」落腳台糖

為建構國家級創新材料研發平台，經濟部於循環技術暨材料創新研發專區內，推動台糖公司攜手中研院與工研院等國內頂尖產、學、研機構成立「先進生質材料中心」，聚焦於「保健植源劑」、「關鍵酵素」及「循環性生質材料」等三大核心主軸，並於今（1）日揭牌啟用，為臺灣循環經濟技術的發展注入研發新能量。

揭牌儀式由總統府國策顧問何美玥、經濟部次長曾文生、台糖董事長陳昭義、工研院院長劉文雄、經濟部循環經濟推動辦公室諮詢顧問蕭慈飛一起揭牌，中研院院長廖俊智排除萬難熱情以視訊共同參與，表達中研院大力支持合作的立場，正式宣告「先進生質材料中心」落腳於台糖研究所。

台糖研究所也與中研院農業生物科技研究中心簽署合作備忘錄，雙方將攜手建構自主關鍵技術能量，讓該中心成為新世代生質材料生產的示範基地，目前已經成立第一家系統技術整合型，面向國際的臺灣酵素公司，實現生質材料國產化之目標。

同時，台糖研究所與中研院農生中心也分別與臺灣酵素公司、駿瀚生化、福壽實業、大武山牧場等企業共同簽署，並積極引進國際廠商展開合作，開啟我國生質材料產業新紀元。

曾文生表示，經濟部致力推動循環技術及材料產業，去年正式由工研院於高雄中油五輕煉油廠成立「循環材料創新研發專區推動辦公室」，並先後於嘉義及高雄成立「先進觸媒中心」及「粉體材料先進製程研發中心」。

加上今日成立的「先進生質材料中心」，都是在厚植南部關鍵循環材料研發能量，政府會和產業、學研單位團結攜手，引領產業朝循環經濟發展，也同步為環境永續貢獻心力。

他並說，先進生質材料中心將以台糖作為載體，將中研院和工研院的研發科技，結合企業的能量，強強聯手，全面推動生質材料新世代，朝向國際市場邁進。

而何美玥則期待，先進生質材料中心能在具有悠久歷史的台糖老幹上，嫁接中研院農生中心與工研院科技研發的新枝，建構臺灣生質材料的國家級產學研合作與產業化推動平台，必能轉化帶動臺灣生技產業躍升的力量，為我國生技發展開啟新風貌。

廖俊智指出，中研院農業生物科技研究中心擁有專業的研發實力，在相關領域已累積許多實質貢獻，此次與台糖及各學研單位合作，鑽研關鍵議題，尋求突破性進展，能為臺灣社會創造更大的貢獻，實踐知識分子社會責任。

陳昭義表示，先進生質材料中心會導入台糖研究所的技術資源，協助產業端進行試量產，營造友善的市場接軌環境，並鼓勵大家一起胼手胝足、昂首闊步，成為世界翹楚。

陳昭義於致詞時也特別舉例護國神山台積電，擁有先進製程讓同業望塵莫及，他期勉這個中心的成立能像台積電一樣先進、超越，將生質材料新創如同最偉大的作品。

展望未來，經濟部將持續與產業、學研單位團結攜手，以循環技術暨材料創新研發專區作為整合研發示範場域，全力完善循環材料、製程技術之法規與商業模式，引領臺灣產業朝循環經濟發展，為全球環境永續貢獻心力。