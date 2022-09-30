台灣首次 中經院與CSRone聯手發表「企業環境外部成本」報告

中經院今舉辦「循環經濟獎」辦獎典禮，不只表彰對台灣淨零減碳、資源永續利用做出貢獻的各級企業。更和每年盤點、解析全台企業社會責任（CSR）報告書的CSRone永續智庫合作，首度發表「台灣企業環境外部成本報告」、「綠色經濟ESG倡議平台」網站。此外，中經院也和資策會推出「減碳知識家」線上課程，為企業分享國際趨勢，提供產業輔導。

CSRone總經理嚴德芬說，該報告詳查全台653本CSR報告書，再以440間上市企業為主，指出其不足處。其中雖有八成企業「已制定溫室氣體盤查，檢視自身碳排數據」，卻僅318間揭露的夠清楚，且可供分析。

嚴德芬表示「揭露」有三大難點，一是揭露方式不一致，未細分碳排的範疇與類別，或者僅列入柴油、天然氣、瓦斯等氣體。二為內容不明確，其單位或來源標示不明確。最後則是盤查邊界不完整，可能僅計算總公司，未納入子公司或生產過程中的協力單位等。

金管會已研擬，2024年上市櫃公司需於財務報表中揭露氣候資訊，並得區分母公司、子公司排放的「二氧化碳當量」。嚴德芬勉勵企業界及早應對，她舉例，目前完整揭露環境成本的企業，其「EPS（每股盈餘）表現都相對亮眼」。該318家企業EPS平均達4.893元新台幣，遠高於全台1748家上市櫃公司的平均值2.79元。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪分析，面對各國供應鏈、碳稅壓力，許多企業正受「碳焦慮」所苦。記者許詩愷／攝影

溫麗琪也強調，包含未來的碳費、碳關稅、上下游客戶與金融機構傳來的壓力，「這些環境外部成本，已成為企業『碳焦慮』的主要來源。」但本次標的318家企業，卻占了全台五成以上碳排放量，改善迫在眉睫。

溫麗琪列舉，318家企業的碳排放以塑膠工業（16.5%）居冠，接續為油電燃氣業（15.7%）、鋼鐵工業（13.4%）、航運業（12.2%）。若以美國碳社會成本（SCC）一公噸碳費1370元計算，上述產業中將有126間的環境外部成本超過一億元，最高者甚至達到350億元之譜。

目前台灣電力排碳係數為0.502，高於主要競爭者日本0.466、韓國0.416，更遠高於歐洲大國，仍有努力空間。溫麗琪建議，除了計算碳排放，企業得同步納入空氣與水汙染、廢棄物衝擊指標，作為企業永續資訊揭露的內容，才有助於通過金融機構審核，迎戰「環境成本定價時代」。

「碳從哪裡排出來？就會成為商機所在！」針對台灣企業現況，本獎項合作單位英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛直言，危機即是轉機，由於「綠色經濟」蓄勢待發，「全世界都有共識，轉型更會長達數十年」，當下正是十九世紀工業革命後，全球最重要的投資機會。

蒲樹盛分析，如香港的綠色融資第一名就是綠建築，加拿大溫哥華市也宣布「明年起，所有新建物都必須達到百分百碳中和」。他呼籲台灣企業搶占市場，建材、工法、設計都急需發展，「商機非常大」。

台灣約有10%碳排來自農業，目前已有廠商回收豬隻糞尿，既促進沼氣發電減碳，還能換得碳權。蒲樹盛認為，這就是利基，越早發展，越有獨佔性，甚至可變成一項商品。研發高傳導低耗能的新材料與負碳技術，都值得台灣企業投資。

英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛認為，淨零碳排須配合金融投資，但國際現況使民眾、政府、企業逐漸失去信心。記者許詩愷／攝影

但蒲樹盛也說，受疫情、氣候變遷、政治衝突影響，時下的人與人、政府與政府間都失去信任。根據世界經濟論壇（WEF）調查，高達84%受訪者對未來抱持負面情緒。蒲樹盛回應：「經濟活動來自信心，信心不好時，經濟活動就不會好。」金融手段原是驅使減碳的一大助力，若缺乏投資，各國的減碳進度便會打折。

台灣民眾在2021年因詐騙損失20億元，邁向歷史新高，蒲樹盛認為，這也是「人與人失去信任」的現象之一。目前道瓊永續指標（DJSI）已將資安納入企業經營的重要參考項目，蒲樹盛強調，「建構永續社會與數位信任（Digital Trust）」是未來十年課題，兩者密不可分。

當人類危機、轉機成了雙面刃，企業治理更顯重要；全台卻仍有一千多家上市櫃公司未發表過CSR報告書、未盤點環境與資安成本。蒲樹盛呼籲企業界加緊腳步，否則「現在去排隊申請評估，都得等到明年下半年了！」