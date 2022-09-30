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高通膨衝擊風電投資 區塊開發剩六組團隊「同額競選」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

高通膨衝擊離岸風電投資，經濟部晚間發布新聞稿指出，今（30）日完成離岸風電區塊開發第1期選商收件作業，目前共有六組開發團隊，11個風場親送申請案，分別來自本土、美洲、歐洲等業者，將為國內離岸風場開發注入新能量。但，這和原先預估的九組開發商，20個風場，有點落差。再依能源局規定，每家廠商至多只能一座風場獲選，將形成「同額競選」局面。

其中，原本計畫申請五個風場的沃許能源，今日決定將不會參與在台灣第三階段區塊開發的首次競標。沃旭能源指出，「整體評估當前競標規則所設的限制，加上高通膨和不斷提高的利率，致使我們在竭盡全力後得出這個結論- 現階段我們無法使風場專案具可投資性。」

經濟部表示，截至9月30日，區塊開發備查申請案件數共41案，並邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關，辦理八場次聯審會議後，同意核發備查共23案，其中20案已通過環評審查，具備參與本次選商資格。

另截至本次選商收件截止日，共有11個風場親送申請案，後續不排除仍有郵寄案件陸續送達。

經濟部強調，本次獲選業者應確實履行工業局作成審查意見的產業關聯執行方案，行政契約亦明訂查核機制，以兼顧併網期程與我國產業發展。

經濟部並重申秉持嚴謹、公平、公正立場，於符合相關法規及行政程序完備原則下，把關區塊開發審查評選優良廠商投入我國離岸風場區塊開發，實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。

經濟部 離岸風電

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