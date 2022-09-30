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離岸風電區塊開發1期選商截止 11件親送這家大咖放棄

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。記者曾學仁／攝影
沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。記者曾學仁／攝影

經濟部於今（30）日完成離岸風電區塊開發第1期選商收件作業，目前共有6組開發團隊，11個風場親送申請案，分別來自本土、美洲、歐洲等業者。不過，離岸風電大廠沃旭能源同時也宣布不參加本期選商，理由是「現階段無法使風場專案具可投資性」。

經濟部表示，截至9月30日，區塊開發備查申請案件數共41案，在邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關，辦理8場次聯審會議後，同意核發備查共23案，其中20案已通過環評審查，也就代表具備參與本次選商資格。截至本次選商收件截止日下班時間，有11個風場親送申請案，後續不排除仍有郵寄案件陸續送達。

過去這段期間，包括上緯、CIP、北陸、台亞、海鼎，以及GIP收購wpd達德在台業務後更名的天豐新能源（skyborn)，都曾公開表態將參與這次區塊開發第1期選商。令人意外的是，在截止日這一天，沃旭發出聲明，表明「決定不參與區塊開發首次競標」。

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，必須整體評估當前競標規則所設的限制，加上高通貨膨脹和不斷提高的利率，致使在竭盡全力後得出「現階段我們無法使風場專案具可投資性」的結論。他指出，台灣目前是也繼續將是沃旭集團的策略市場之一，因此這次不投標是相當困難的決定。未來數十年沃旭仍希望持續在台灣開發、建造、擁有和運維離岸風場，因此將與主管機關針對未來競標的架構條件持續溝通，並與主要供應商及策略夥伴討論後續計畫。

沃旭目前仍有正在興建中的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，預計於2023年測試併網最後部分風機，也表明未來仍有機會參與區塊開發競標。能源局對此表示，廠商個別考量，予以尊重。

離岸風電 經濟部

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