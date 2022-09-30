主計總處：今年1~8月 本國人申請商標註冊件數年增4.2%

主計總處國情統計通報今（30）日指出，我國商標申請註冊件數逐年遞增，且今年1~8月本國人申請商標註冊5萬件，占比達七成八，較上年同期增4.2%。

主計總處表示，依經濟部智慧財產局統計，今年1~8月商標申請註冊案6.4萬件，較上年同期增1.2%，不過，經智慧財產局審核通過後之公告註冊案5.3萬件，減1.5%。

整體來說，商標申請註冊件數逐年遞增，2021年9.6萬件，較2016年增21%，平均每年增3.9%，公告註冊件數平均每年增3.6%。

而今年1~8月國人申請商標註冊案件占七成八，較上年同期增4.2%，外國人申請1.4萬件，則減8.2%。按外國申請者國籍分，以中國大陸、美國、日本、南韓及香港籍居多，合占七成。若與上年同期相較，除日本增0.7%外，其餘均呈減少，以香港與南韓減幅較大，分別減19.8%及10.6%。

且非傳統性商標以立體商標為大宗，主計總處指出，早期商標以文字、圖形及記號等形式組成，隨行銷商品或服務方式推陳出新，逐漸發展出立體、聲音、顏色及動態影像等非傳統性商標。

截至今年8月底非傳統性商標申請案3,743 件，其中以立體商標2,362件，占 63.1%最多，其次為顏色商標1,093件，占29.2%，二者合占九成二。