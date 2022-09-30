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學者：加入CPTPP可為台灣帶來更多機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
由左至右依序為台灣經濟研究院連科雄所長、政治大學國際經營與貿易學系薛景文副教授、行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表、陽明交通大學倪貴榮教授、東吳大學法律系李貴英教授、東吳大學張愷致助理教授。圖／經貿辦提供
由左至右依序為台灣經濟研究院連科雄所長、政治大學國際經營與貿易學系薛景文副教授、行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表、陽明交通大學倪貴榮教授、東吳大學法律系李貴英教授、東吳大學張愷致助理教授。圖／經貿辦提供

台灣已在去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為使國內各界更瞭解CPTPP的規定，行政院經貿談判辦公室與「國立陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心」合作舉辦論壇，今（30）日為最後一場，討論「CPTPP與公平交易」及「CPTPP與中小企業」議題，會議採取線上及實體混和舉辦，兩場次共吸引逾百人參與。

台北大學經濟系兼任教授黃美瑛表示，由於各國競爭政策會因國情及發展程度而異，CPTPP透過建立一套標準讓各國容易凝聚規範的共識；同時我國的公平交易制度健全，已經為加入CPTPP做出充分準備。王立達教授也認為，CPTPP規範將有助調和我國與各國的競爭規範，讓台商可以減少跨國經商的阻礙。

公平交易委員會綜合規劃處處長胡祖舜則認為在數位經濟時代下，各國深受科技巨擘的影響，CPTPP可做為一個有效的國際合作平台。莊弘鈺教授表示，數位經濟時代使各國競爭政策與時俱進，CPTPP競爭章就是在此趨勢下的成果。

東吳大學法律系教授李貴英教授表示，CPTPP可以為台灣企業帶來更多機會，所以我國絕對不能在區域整合中缺席。東吳大學助理教授張愷致則表示，過去經貿協定常被批評只照顧大企業，但CPTPP不僅設置中小企業專章，還在各章節有許多照顧中小企業的規定，所以有助企業經商。

台灣經濟研究院研究八所所長連科雄所長表示，日本等與東南亞國家有簽署自由貿易協定，享有較優惠關稅稅率等條件，我國倘若能加入CPTPP將可幫台灣業者取得較公平的競爭條件。政治大學國際經營與貿易學系副教授薛景文副教授認為，CPTPP強調各國合作，將可建構對中小企業友善的環境。

閉幕時，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，感謝陽明交大團隊協助舉辦本次活動，透過產、官、學界熱絡及深入淺出的討論，讓各界更瞭解協定內容與實務之關聯性，未來我國與美國進入台美21世紀貿易倡議之談判過程中，也會持續與各界進行充分的溝通。

本活動最後由「國立陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心」主任倪貴榮總結表示，本活動目的是讓產、官、學界就亞太經濟整合趨勢進行交流，希望未來各界可以一起努力，為台灣創造美好的未來。倪教授另感謝行政院經貿談判辦公室支持本活動，讓社會各界有機會深入瞭解CPTPP相關內容。

TPP CPTPP

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