台越產業合作論壇 鎖定紡織、自動化、智慧城市三領域

鑒於全球綠色經濟趨勢興起，在經濟部的支持下，今（30）日開場的「2022臺越產業合作論壇」，鎖定「紡織」、「自動化」及「智慧城市」三大領域，並結合已有交流基礎的汽機車產業，擴大辦理自動化分論壇，且已達成3項合作共識。此外，論壇也緊扣著轉型議題，與越南合力協助產業升級轉型。

論壇由工業總會副理事長詹正田與VCCI副主席阮光榮共同主持，經濟部工業局、駐越南臺北經濟文化辦事處、駐臺北越南經濟文化辦事處，以及雙邊公協會與業界代表均熱情響應，越南台灣商會聯合總會總會長簡智明也蒞臨論壇給予支持，期透過一年一度的產業對話，續織更多合作案例。

事實上，工業總會已於2017年與越南工商會（VCCI）簽署合作備忘錄，共攜手促成了20項重點產業合作，雙邊關係緊密友好。

在論壇揭幕時，詹正田首先感謝VCCI與工總攜手搭建產業合作平臺，加深經貿產業合作；而越南政府近年積極升級IT基礎設施，增加電子產業在國內的比重，屢獲外界肯定，並對越南的產業轉型表示讚賞。

詹正田指出，該政策和工總今年發表的產業政策白皮書中的許多建議相呼應，雙方都希望未來共同推動產業持續數位優化。相信結合台灣的數位研發能量，定能加速帶動越南推動智慧城市產業，並帶來充沛的合作商機。

阮光榮則表示，越南在農業、加工製造業、電子業、可再生能源等重點領域，對於品質、技術的發展有高度需求，而臺越合作能幫助產業升級、提高企業生產效率以及競爭力，為業者營造成長空間。阮光榮說，台越仍存在巨大的合作潛力，期盼在過去的合作基礎上，今年開創更多突破性合作，為彼此的產業、經濟帶來實質貢獻。

工業局局長連錦漳指出，台越雙邊貿易在COVID-19疫情衝擊期間逆勢成長，2021年貿易總額達253億6,040萬美元，創歷史新高，較2020年同期成長26%。台灣為越南第5大貿易夥伴，也是第3大貿易逆差國。近年來順應國際貿易趨勢更加速我國與越南建立供應鏈合作關係，亦有助於帶動雙邊貿易，突破疫情限制，持續成長。工業局期盼，在各界努力下，台越雙方在技術、人才、區域經貿巿場開展都能擁有優勢互補及共創雙贏的機會。

越南工貿部范副局長表示，面對變種病毒、俄烏戰爭、通貨膨脹、原物料上漲等挑戰，越南政府積極應對，掌握產業所面對之議題，並制定靈活的政策。同時，透過已簽署的自由貿易協定，業者將能更優惠的關稅條件出口，也有助臺越產業發展合作。

本次論壇鎖定「紡織」、「自動化」及「智慧城市」領域，並達成3項合作共識。在紡織領域方面，力鵬企業股份有限公司、旭榮集團與BAC GIANG LGG 成衣公司將開展一連串永續創新布料研發工作，與運動、戶外系列的服裝製作，共同建構供應鏈。另一方面，雙方也在全球碳中和趨勢下，針對產業趨勢及減碳經驗交流分享，以符合品牌商及消費者對永續環保的要求。借重雙方的人脈網絡維持互訪，促進國際紡織與服裝市場之商機開發。