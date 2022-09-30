勞保費率明年調漲至12% 勞工每月平均多繳36元保費

依勞工保險條例規定，勞保普通事故保險費率每2年調高0.5%，上限13%。勞保局今指出，勞保普通事故保險費率自明(2023)年起，將從現行的11.5%調升為12%（含就業保險費率1％)，也就是說，明年起，勞工平均勞保費將增加36元。

勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀指出，為維持勞的財務平衡及永續發展，法規明定勞保(普通事故)保險費率自2009年起採「費率自動調整機制」，由7.5%逐步微調至上限13%，2023年依法應調整為12％，扣除內含就保費1%，即以11%計算勞保普通事故保險費。

黃錦儀表示，假設以今年6月一般單位被保險人的平均投保薪資3萬5071元估算，明年費率調整後，雇主每月每名勞工需要多負擔122元，勞工每月保費則增加36元，政府補助保費每月增加18元；職業工會以平均投保薪資2萬9125元估算，工會被保險人每月負擔保險費增加87元，政府補助保險費每月增加59元。

由於明年基本工資將調升至2萬6400元，若以明年費率計算，每名勞工每月保費多53元、雇主每月每名勞工增加185元、政府補助保費每月增加26元；職業工會被保險人每月負擔保費增加159元。

勞保局將於9月份繳款單背面印製通函周知投保單位，勞保局官網保險費試算功能、被保險人保險費分擔金額表則預計在11月下旬更新。