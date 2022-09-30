進出口年增率僅剩個位數 8月製造業景氣燈號持續低迷

台經院今（30）日發布8月製造業景氣燈號，由於主要國家經濟因通膨壓力而放緩，客戶因終端消費市場疲軟而採去化庫存調整，使得進出口年增率僅2~3%，創下2021年3月以來進出口年增率最低紀錄，影響原物料投入面、售價面指標表現。因此，整體製造業景氣信號值由2022年7月的11.17分，減少0.16分至2022年8月的11.01分，燈號續維持代表低迷的黃藍燈，而距離代表衰退的藍燈，只差0.51分。

台經院指出，製造業景氣燈號已連續亮出第六顆黃藍燈，主因歐美國家為了強化打擊通膨力道，已加快升息幅度及時程，加上中國大陸堅持動態清零政策，已讓全球需求大幅降溫，影響今年全球經濟表現。國內製造業相關數據中，雖然受惠國際消費性電子品牌新品上市的拉貨效應及新興科技應用及數位轉型需求，生產、進出口及外銷訂仍呈現成長，然主要國家經濟因通膨壓力而放緩，客戶因終端消費市場疲軟而採去化庫存調整，使得進出口及外銷訂單年增率僅剩個位數。

台經院表示，就細部產業來看，在電子零組件業方面，雖然國際消費電子新品上市的備貨效應，生產、出口與外銷訂單表現續呈雙位數成長，然比較基期偏高及客戶在終端需求走緩，進行庫存調整下，使得8月該產業景氣燈號續維持代表景氣低迷的黃藍燈。

在機械設備業方面，雖受到歐美國家升息抑制通膨進而影響企業投資意願，然在半導體設備接單續增、公共工程需求增加及鋼材原料價格下跌，減輕部分成本壓力，則使得8月該產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

台經院指出，歐美國家為打擊通膨已加強升息力度，9月份出現升息3碼，並調降2023年經濟成長預測，而中國大陸在亞洲國家跟隨歐美國家大步防疫解封救經濟之際，仍堅持動態清零政策，不僅衝擊其經濟活動，也影響其在全球供應鏈的地位。儘管近期國際品牌旗艦新品拉貨效應，但在全球需求大幅衰退，廠商投資、購料意願轉趨保守，因此台經院製造業景氣燈號8月出現今年第六個低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院表示，俄國以能源供應為武器，致能源價格仍居高不下，在全球通膨壓力仍未有效壓抑，歐美加快升息腳步，恐影響終端消費力，尤其北半球已漸步入冬季，原本因能源價格飆漲而受創的歐洲經濟能否續維持成長；美國自3月份啟動升息循環政策，讓Fed預測美國今明年經濟預測至0.2%及1.2%，皆較2021年5.7%大幅下跌，可能讓美國經濟步入衰退，而中國大陸在二十大前仍維持清零政策，可能衝擊經濟成長力道，以上變因皆是影響台灣製造業發展的重要因素，將是未來觀察重點。