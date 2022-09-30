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1-8月我國對東協出口增22.7% 進口增23.4%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，我國對東協進口總值逐年增加，111年1-8月我國對東協出口562億美元，年增22.7%，占比升到17.0%；進口增22.7%；自東協進口則自106年起連續5年增加，今年1-8月自東協進口也較上年同期續增23.4%。

主計總處表示，依財政部統計，106年我國對東協出口金額占出口總值18.5％，107~109年受國際油商移轉儲油地區(由菲律賓轉至南韓)，及COVID-19疫情拖累等影響，對東協出口連續3年縮減，109年占比降至15.4％；110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，對東協出口達702億美元，年增32.0%，占比略升至15.7%。

主計總處表示，今(111)年1-8月隨東協對電子零組件、礦產品及機械設備需求續強，加上價格揚升，我國對東協出口562億美元，年增22.7%，占比續升至17.0%。自東協進口則自106年起連續5年增加，110年進口值達 472億美元，今年1-8月較上年同期續增23.4%。

今年1-8月我國對東協出口之主要貨品以電子零組件(占48.8%)居首，較上年同期增29.4%；其次為礦產品(占8.6% )，增73.7%；基本金屬及其製品(占6.8%)與化學品(占6.1%)亦分別增13.3％及15.0%，塑橡膠製品則減10.5%。進口部分，亦以電子零組件(占30.5%)為大宗，年增15.2%；礦產品居次，增逾1倍，占比提高至14.3%，其餘貨品進口亦多較上年同期增加。

東協 電子零組件

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