苦日子要來了台灣該如何因應？王美花一段話給答案

全球經濟下行風險愈來愈高，媒體關心台灣是不是也要準備過苦日子了？經濟部長王美花今（30）日表示，下半年變數非常多，經濟部會審慎因應，「我們把產業基本面顧好，讓我們的產品有利基、有獨特性，才能比較抵抗這樣的發展」。

王美花今日陪同行政院院長蘇貞昌出席立法院「施政報告繼續質詢」前接受媒體訪問時指出，關於全球經濟發展，下半年的變數包括：通膨、經濟衰退的隱憂，還有俄烏戰爭的持續等等，這些都對全球球經濟有很多的干擾，最近這些情況的不確定性，確實對全球都造成壓力。

另，針對今年以來美國多次的強力升息，究竟對台灣經濟的衝擊有多大？王美花表示，美國升息是為了解決通膨問題，而針對美國升息，各國都有所因應， 央行也會從專業角度因應台幣的走向。

不過，王美花也坦言，美國的升息確實影響了各國貨幣，包括亞洲國家，而對於台灣經濟的衝擊，則是進口商品成本變高，而對於台灣以出口為導向的經濟來講，美國升息，除了匯率之外，比較大的影響，則是來自於全球經濟問題，以及整個供需問題。