鼓勵企業派訓中高齡勞工 補助提高至70%、最高200萬元
為協助中高齡勞工強化工作技能、持續在職場貢獻所長，勞動部勞動力發展署自已修正「企業人力資源提升計畫」，企業指派中高齡勞工參訓，訓練費用補助由50％提高至70％，歡迎企業善用。
台灣在2018年已正式進入高齡社會，2025年預估將邁入超高齡社會，善用中高齡及高齡人力已成為未來職場趨勢。為協助企業辦理中高齡員工在職訓練以提升其競爭力，發展署於今年8月23日修正「企業人力資源提升計畫」，只要參加就業保險之人數在51人以上之企業，指派中高齡受僱員工參加外部訓練，訓練費用由補助一般員工訓練費用的50％提高至70％，每一企業最高補助訓練費達200萬元。
另外，為配合《中高齡者及高齡者就業促進法》施行，發展署於2021年起推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」(下簡稱穩定計畫)及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」(下簡稱再就業計畫)，雇主屬就業保險投保單位之民營事業單位、私立學校或團體，可依營運發展與穩定留任需求，運用穩定計畫派訓中高齡及高齡勞工，訓練費用補助70％，每年每一雇主最高補助30萬元。而為強化年滿64歲即將屆退勞工之工作技能以支持退休後再就業，可運用再就業計畫指派其參訓，亦補助70％訓練費用，補助總額與其他協助措施合計每年每一雇主最高補助50萬元。
簡言之，為支持雇主指派中高齡及高齡勞工參訓，提升其工作技能，強化企業競爭力，發展署提供前述三支補助企業辦訓之計畫資源，雇主可靈活運用、規劃辦理中高齡及高齡勞工在職訓練，培育專業人才。為了便利並簡化雇主申請計畫程序，雇主如符合「企業人力資源提升計畫」申請資格，且有僱用45歲以上勞工，即可合併申請穩定計畫與再就業計畫，歡迎雇主踴躍申請。
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