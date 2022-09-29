快訊

日職／一天限定的畢業旅行！王柏融下二軍賽季結束

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

四理由不信任董事長 鏡電視董事會要撤換蔡總統愛將鄭優

職災保險開放外送員、臨時工、廣告童星加保 近萬人受惠

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
災保法提供強制、自願及特別加保管道，包含臨時工、外送員或廣告童星等，都可以辦理參加職保。聯合報系資料照
災保法提供強制、自願及特別加保管道，包含臨時工、外送員或廣告童星等，都可以辦理參加職保。聯合報系資料照

《勞工職業災害保險及保護法》（簡稱災保法）於今(2022)年5月1日施行，明定特別加保管道，讓近萬名受僱於自然人雇主勞工及實際從事工作者，獲得工作安全保障。

勞動部表示，為因應多元勞動型態，災保法提供強制、自願及特別加保管道，在第一線工作的勞工朋友，都可以按其勞動關係，透過這些管道參加勞工職業災害保險，確保職場工作安全。其中短暫或臨時受僱於自然人雇主的勞工如工地臨時工、實際從事勞動人員如數位平台美食外送員或《勞動基準法》第45條第4項所定提供勞務之人，如廣告童星等，都可以透過勞工保險局所設網站、便利超商多媒體事務機或由勞保局所公布的職業工會協助等簡便方式，辦理參加職保。

勞動部進一步說明，截至9月22日止，已有9千餘名勞工，透過特別管道加保，嗣後遭遇職業傷病事故，即可依規定享有職業災害保險給付權益。

勞動部提醒，特別加保的保險效力，是從保險費繳納完成的實際時間開始起算。因此，符合特別加保對象的勞工朋友，務必於開始工作前，由雇主或本人依照上述方式申報並完成繳費，才可以獲得職保保障；此外，如受僱於依法已辦理登記事業單位的勞工，則屬職保強制納保對象，事業單位應依規定成立投保單位，為該等勞工辦理參加職保，不得透過特別加保方式辦理加保。

保險 勞動部

延伸閱讀

移工給小費都超大方？ 外送員熱議狂讚：從不讓人失望

走40分鐘！外送員送醫院被兇太慢「還給負評」秒心寒：以後都拒送

高雄女機車騎士擦撞「吳柏毅」落跑 女外送員猛追報案

外送員被告知等15分想發火！見「養眼畫面」瞬間安靜：我可以

相關新聞

徐國勇「房地產業是護國群山」挨轟 內政部：刻意曲解

內政部長徐國勇近日表示，「台灣不只有台積電護國神山，更有一群房地產業者護國群山」、「不動產業是真正火車頭」，引發批評。內...

職災保險開放外送員、臨時工、廣告童星加保 近萬人受惠

《勞工職業災害保險及保護法》（簡稱災保法）於今(2022)年5月1日施行，明定特別加保管道，讓近萬名受僱於自然人雇主勞工...

政院通過智慧財產及商業法院組織法 提升產業競爭力

行政院會今（29日）通過司法院函送《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案、《智慧財產案件審理法》修正草案。行政院長...

內政部長讚「房地產是真正火車頭」 巢運：還會打炒房嗎？

巢運表示，這兩年房價飆漲、租屋市場供給不足，民眾居住愈發困難。內政部作為住宅政策最高主管機關，對上述困境不僅不以為恥，部...

企業派中高齡勞工外訓 勞動部補助費提高至7成

台灣預估在2025年邁入超高齡社會，善用中高齡、高齡人力成為職場趨勢，為協助中高齡勞工強化工作技能，勞動部勞動力發展署於...

白話財經EP78｜電信三雄頻譜大亂鬥 到底在吵什麼？

隨著台灣大合併台灣之星、遠傳也和亞太結合，各家持有的電信頻譜是否超過法規上限，引發電信三雄口水戰，到底誰的說法最有道理？對於消費者來說，頻譜爭議有影響嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。