首創水利國際競圖 水利署展出虎尾潮韌性水岸縫合成果

經濟部水利署舉辦「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」為全國首創水利工程領域的國際競圖，廣邀各國設計好手，期望結合設計美學的規劃手法，將虎尾都市計畫區與北港溪整合，透過規劃設計，打造虎尾成為台灣韌性城鎮的規劃標竿。

「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」今（29）日於松山文創園區台灣設計研究院創意劇場揭開序幕。水利署長賴建信致詞表示，「水岸縫合」是一個新概念，意指將「破碎」的地景環境重新連結起來。過往堤防構造保護民眾安全，但也讓民眾跟水斷了連結。過去堤防提供安全生活環境，但對於景觀、人文環境融合少了點著墨，因此希望用這個競圖來翻轉水利界設計構想。

賴建信表示，也期待參選作品展出後，案子能在2026年前在虎尾鎮具體實現，讓水利設計跳脫出紙上空談，成為具體可行的藍圖，也強調「這個案子是個起頭，不是結束」，期盼藉此次水利工程競圖成果展開創嶄新局面。

本次成果展將展出全國首例以水利工程為主軸之國際競圖，匯集國內外優秀設計團隊設計方案，以北港溪及虎尾鎮作為規劃示範，以對塑造虎尾韌性城鎮的願景為主軸，思考近年來面對生態環境、產業轉型以及未來極端氣候下，治洪工程如何與環境生態和諧共存，並在人與水岸疏離的當下，思考如何導入設計，重塑人與水岸的關係。

競圖提案者將虎尾當地古蹟（縣定古蹟虎尾糖廠酒精槽、虎尾鐵橋、日式宿舍群）及地方人文歷史納入提案規劃重點，透過「水岸縫合」拉近北港溪、安慶圳與城鎮居民的關係，能夠見到河川之美，將文化性、空間美學與公共服務帶進虎尾人的生活，以虎尾作為全國首創「韌性城鎮」的規劃標竿。

經第一階段淘汰後，有四組競圖團隊以跨領域集結土木、水利、建築、景觀、環保及生態保育等專業之台灣本土菁英及國外優秀團隊共同參與，競圖團隊分別為都市里人規劃設計有限公司、黎明工程顧問股份有限公司、綠波國際環境設計有限公司及吳建志賴人碩聯合建築師事務所等。