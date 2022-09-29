政院通過智慧財產及商業法院組織法 提升產業競爭力

行政院會今（29日）通過司法院函送《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案、《智慧財產案件審理法》修正草案。行政院長蘇貞昌表示，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，並使智慧財產案件得以專業、妥適及迅速審理，修正進行制度性改革，有其必要。

蘇貞昌指出，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，並使智慧財產案件得以專業、妥適及迅速審理，本次修正進行制度性改革，有其必要。本案送請立法院審議後，請經濟部、法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案部分包含，修正智慧財產及商業法院管轄案件。（修正條文第3條）；明定智慧財產及商業法院審判案件原則以法官3人合議行之；並明定例外得由法官 1人獨任審判之情形。（修正條文第6條）；修正智慧財產法庭、商業法庭庭長之遴任、法官改任或遴選之類別及其辦理審判事務類別之限制（修正條文第9條、第10條及第15條）；增列商業調查官之任用資格範圍（修正條文第17條）。

《智慧財產案件審理法》修正草案部分包含，針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「審理計畫」、「查證」、「專家證人」、「法院徵求第三人意見」，擴大採行律師強制代理，並修訂舉證便利化、強化營業秘密訴訟資料保護等制度（修正條文第18條、第19條、第28條及第29條）。