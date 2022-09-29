快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

政院通過智慧財產及商業法院組織法 提升產業競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

行政院會今（29日）通過司法院函送《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案、《智慧財產案件審理法》修正草案。行政院長蘇貞昌表示，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，並使智慧財產案件得以專業、妥適及迅速審理，修正進行制度性改革，有其必要。

蘇貞昌指出，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效能及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，並使智慧財產案件得以專業、妥適及迅速審理，本次修正進行制度性改革，有其必要。本案送請立法院審議後，請經濟部、法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案部分包含，修正智慧財產及商業法院管轄案件。（修正條文第3條）；明定智慧財產及商業法院審判案件原則以法官3人合議行之；並明定例外得由法官 1人獨任審判之情形。（修正條文第6條）；修正智慧財產法庭、商業法庭庭長之遴任、法官改任或遴選之類別及其辦理審判事務類別之限制（修正條文第9條、第10條及第15條）；增列商業調查官之任用資格範圍（修正條文第17條）。

《智慧財產案件審理法》修正草案部分包含，針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「審理計畫」、「查證」、「專家證人」、「法院徵求第三人意見」，擴大採行律師強制代理，並修訂舉證便利化、強化營業秘密訴訟資料保護等制度（修正條文第18條、第19條、第28條及第29條）。

司法院 蘇貞昌 立法院

延伸閱讀

10月13日開放國門 口罩令階段性解除

確定了！蘇揆拍板：「0+7」新制 10月13日正式上路

【即時短評】總統級醜聞音檔發燒 府院低調何以自清？

痛批蔡英文、蘇貞昌介入鏡電視上架案 朱立倫：知恥啊

相關新聞

徐國勇「房地產業是護國群山」挨轟 內政部：刻意曲解

內政部長徐國勇近日表示，「台灣不只有台積電護國神山，更有一群房地產業者護國群山」、「不動產業是真正火車頭」，引發批評。內...

央行阻貶 改口不管制外匯

近來美元獨強，拖累亞幣走貶，市場憂心資金外逃，央行總裁楊金龍今赴立院進行業務報告，在提交報告中證實，上半年共斥資八十二點...

國泰台大：明年經濟保3無望

外銷訂單與出口轉趨疲軟、民間投資料將不振，雙引擎熄火下，國泰台大產學合作團隊昨（28）日下修我國今年全年經濟成長率預估值...

政院通過智慧財產及商業法院組織法 提升產業競爭力

行政院會今（29日）通過司法院函送《智慧財產及商業法院組織法》部分條文修正草案、《智慧財產案件審理法》修正草案。行政院長...

內政部長讚「房地產是真正火車頭」 巢運：還會打炒房嗎？

巢運表示，這兩年房價飆漲、租屋市場供給不足，民眾居住愈發困難。內政部作為住宅政策最高主管機關，對上述困境不僅不以為恥，部...

企業派中高齡勞工外訓 勞動部補助費提高至7成

台灣預估在2025年邁入超高齡社會，善用中高齡、高齡人力成為職場趨勢，為協助中高齡勞工強化工作技能，勞動部勞動力發展署於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。