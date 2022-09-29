內政部長讚「房地產是真正火車頭」 巢運：還會打炒房嗎？

巢運表示，這兩年房價飆漲、租屋市場供給不足，民眾居住愈發困難。內政部作為住宅政策最高主管機關，對上述困境不僅不以為恥，部長徐國勇近日反而在房產獎頒獎典禮上表示，「台灣不是只有台積電『護國神山』，更有房地產這群護國群山」、「不動產業是真正的火車頭」，對建商極盡婢膝奴顏之能事，令人大開眼界。

巢運砲轟，舔建商舔成這樣的內政部部長，還能夠力推建商反對的平均地權條例修法嗎？這種發言若非無知，即為無良，我國住宅政策竟由這種人進行總責，是所有身陷居住困境的民眾最大的悲哀。

巢運指出，學者早有實證研究，房地產對台灣經濟(GDP)的效果完全被高估。根據主計總處統計，2021年不動產及住宅服務業佔GDP共7.65%，但不動產及住宅服務業包括不動產開發業、經營及相關服務業、住宅服務等，主計總處表示其中住宅服務占比即逾8成。

也就是說，內政部長大力稱讚的不動產開發，整個產業在2021年最多僅貢獻了台灣1.53%的GDP，但這微不足道的GDP貢獻，卻是以台灣整體競爭力作為代價換來的。

高房價使得青年世代購屋愈加困難，並改以租屋作為主要居住方式。但租屋困境卻嚴重排擠青年的消費能力並產生嚴重的居住不穩定感，進一步促使「躺平」、「拒絕婚育」等現象。

青年消費能力下降，也同時將影響企業獲利能力，導致實體經濟低迷。台灣已逐漸成為住宅階級社會——是否能透過繼承、父母資助等財富代間移轉取得住宅，決定了青年屬於哪個階級。

巢運表示，舔建商在台灣是言論自由，但作為內政部長，徐國勇是否知道自己大力稱讚的經濟火車頭實際上有多少貢獻，而又對台灣造成了多少傷害？如果徐國勇不知道，顯然才不配位，施政無能；如果徐國勇知道，那麼他顯然已經做出了「更符合利益」的選擇了。

而對於焦頭爛額蓋社宅、發租補、打紅單、推修法的內政部住宅業務同仁， 看到部長這樣的發言，不知作何感想？

巢運表示，蔡英文總統今年元旦文告鄭重宣示：強力遏制不法炒作及囤積；內政部政務次長花敬群接受媒體專訪，也曾形容禁止預售屋換約並杜絕炒作管道，就像「小偷沒有地方賣贓物，偷東西就沒有意義」。本次平均地權條例修法便是打擊「不法炒作」的關鍵作為。

而在完全執政下，行政院早在4月就提出的平均地權條例修法草案，應該早早就已修法通過才對。但實際上，該草案不僅上個會期未排審，本月16日黨團協商中，民進黨立法院黨團總召柯建銘甚至嘲諷在野黨「不必常常演這種戲」。

巢運批評，要說演戲，哪有比「由民進黨宣示推動，民進黨執政的行政院提出的法案，卻被民進黨立院黨團拒絕排審」更可笑的戲呢？立法部門態度如此，而今內政部也加入大舔建商，試問眾多建商集體反對的平均地權條例修法，還有可能通過嗎？