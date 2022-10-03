合庫推3D「i秘書」創新服務，量身打造「人生大小貸」快又準
「人生大小貸 合庫可信賴。」在資訊爆炸時代，貸款訊息千百種，如何才能根據自身條件，快速又準確的找到專屬自己的「最適方案」？合作金庫推出全新貸款網站，以專業、貼心、有效率的服務，力挺客戶人生中的各式資金需求。
合作金庫銀行長期致力於貸款服務，甫於8月30日獲中央銀行頒獎肯定，在受理紓困貸款、核准戶數及金額均名列全體金融機構第一，也分別獲得中小企業專案貸款「績效卓著獎」、「普惠金融獎」兩項大獎。近幾年辦理「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業貸款」更是績效卓著，屢獲勞動部肯定，市占率排名國內銀行第一。
為了幫助客戶獲得透明可信賴的資訊，優化貸款流程，合作金庫銀行耗時7個月，打造全新貸款網站，透過3D立體造型「i秘書」，親切服務有資金需求的公司或民眾，協助客戶快速獲得個人貸款、企業貸款等商品資訊，並為客戶量身推薦最適合的貸款方案。
合庫全新貸款網站「以客戶體驗為中心」，運用資料收集及大數據分析，定義出最常見的熱門議題，讓客戶在短時間內就能秒懂「貸款期間額度」、「每月還款金額」、「須提供的文件」、「申辦費用」等資訊，並為數位銀行客戶量身設計「最適合我的貸款」、「常見問題」等，提供專屬的體驗指引。服務內容囊括客戶人生大小貸，如：方便周轉的信用貸款、幸福購屋貸款、扶植中小企業貸款等，讓客戶面對各種資金需求疑問，都能輕鬆快速地獲得最佳解決方案。
有資金需求的朋友，趕快動動手指立即點選，讓合作金庫「i秘書」提供快速精準的貸款建議，或至合作金庫銀行服務據點洽詢人生大小貸，讓申辦貸款更聰明有效率。更多資訊請參閱合作金庫貸款網站>>
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