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爭6風場開發權 9團隊參戰

聯合報／ 記者鍾泓良翁至威／台北報導

離岸風電區塊開發第一階將於本周五截止申請，昨天德能集團美森風場通過環評會議初審，壓線取得最後門票。第一階段確定將有九家風電開發團隊、二十座風場可參賽，總裝置容量達十六點四GW（十億瓦），一齊爭奪六座風場開發權名額，大打「開發權混戰」。

德能集團壓線取得申請區塊開發門票，讓取得區塊開發第一階段風電開發團隊家數來到九家，總計有二十座風場，總裝置容量超過十六GW。

據能源局所公布的「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，區塊開發第一階段（二○二六、二○二七年）總容量分配上限為三GW，採取「先資格審查、後競比程序」兩階段，價格上下限為每度○元至二點四九元，並預計今年底前開標。

離岸風電 風力發電 環評

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