不畏升息和通膨！今年科學園區營業額將破4兆元、創高峰

受惠於後疫情時代消費反彈，我三大科學園區今(2022)年上半年營業額首度破2兆元，創歷年同期新高，年增19.63%。儘管下半年全球景氣下行風險升高，國科會預估，在半導體先進製程及車用晶片需求強勁的支撐下，今年全年園區營業額仍可望破4兆元，續創新高。

國科會今（28）日舉行科學園區2022年上半年營運暨減碳績優獎頒獎記者會。國科會主委吳政忠表示，面對全球升息、通膨、俄烏戰爭等不確定因素，下半年更要戰戰兢兢，惟台灣積體電路業多屬高階製程，所受影響相對小一點，國科會、廠商也會密切注意外在情勢變化。

科學園區今年上半年表現麗眼。國科會表示，受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用，持續驅動半導體產業發展，科學園區今年上半營業額首度站上園區成立以來最高點，達2兆490億元、年增19.63%、總貿易額達2兆1,744億元，年增22.63%；就業人數31.3餘萬人，年增6.4%。三項表現皆創歷年同期新高。

展望未來，國科會產學及園區業務處長許增如表示，下半年通常為接單旺季，而半導體高階製程、車用晶片等需求仍強勁，且擴及周邊產業與應用，都可望支撐今年下半年園區營收；但因升息、通膨等國際因素，保守預估今年全年營業額為4兆500億元。至於明年表現，則要觀察全球景氣走向。