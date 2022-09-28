投資歐盟論壇10月登場 聚焦台歐綠色能源、供應鏈交流

歐洲經貿辦事處今（28）日舉辦「2022投資歐盟論壇」活動記者會，預告經濟部、外交部及歐洲經貿辦事處將於10月25日台北國際會議中心舉行第三屆「2022投資歐盟論壇」，歐盟綠色新政下攜手台歐企業共創2050綠色未來為主題。

本次投資歐盟論壇將於10月25日舉辦，包括總統府、經濟部、外交部、國發會及歐洲經貿辦事處等單位都會出席。本次主題為「歐盟綠色新政：邁向氣候中和、循環和競爭經濟目標前進」，討論綠色轉型及綠色供應鏈合作，涉及電動車、資通訊及電子零組件等產業。

歐洲經貿辦事處長高哲夫今致詞說，歐盟是台灣第四大貿易夥伴，認為歐洲有非常好的產業結構、消費市場、勞動力跟研究機構等，期盼可以看到更多台灣來歐洲投資。他更說，台歐除了在半導體產業上可以有合作，也會包括建立具有韌性的能源，以及氣候變遷議題方面有更多合作。

媒體提問，歐盟對於台灣半導體產業張開雙手歡迎來歐投資，台灣政府對此推動有任何動作？經濟部次長陳正祺回應，台灣半導體產業屬於國際供應鏈，如設備來自歐洲、美國，原物料從日本進口等。

他可以理解各國在疫情之後對於確保晶片供應的策略，所以願意跟歐洲各國進行對談。據他了解，歐洲國家已經有與我國半導體業者接觸，台灣政府也很樂意看到我國業者可與值得信任的國際夥伴合作，只要可以建立起做好的商業模式。

高哲夫緊接著說，他不常聽到台灣政府代表在記者會鼓勵台灣企業去歐洲投資，感到非常欣慰。

目前歐洲來台最大投資項目在於能源部門中的離岸風電，是否有機會擴大至其他新興能源技術，如碳捕捉再利用及氫能發電，高哲夫樂觀其成，認為歐洲在綠能技術上領先全國，若台灣企業有意願，絕對有進一步合作機會。

另外，「碳邊境調整機制」（CBAM）將於2023至2025年過渡期，並在2026年實施。但俄烏戰爭造成歐洲能源危機，是否可能會造成時程上的調整？高哲夫未正面回應，僅說俄烏戰爭造成歐洲及全球能源價格高漲，也感謝台灣願意配合歐盟對俄國進行經濟制裁。

對於俄烏戰爭是否會對台灣什麼新機會？高哲夫說，戰後重建是最直接可以看到，但他也認為區讓各國面對渾沌局勢，都可以找到更好的合作夥伴及真正的友邦，這對於台灣是一個機會，而台灣也同樣更加努力，加大在歐洲投資，贏得更多信任。