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國泰台大團隊下修我國今年經濟成長率預估值 明年無法保3

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
國泰台大產學合作計畫成員。國泰金控/提供
國泰台大產學合作計畫成員。國泰金控/提供

國泰台大產學合作計畫今天下午舉行2022年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，下修我國今年經濟成長率(GDP年增率)預估值至3.2%，並且首次預測我國明年成長率為2.7%、無法保3。

以下為該團隊的新聞稿全文：

全球景氣趨勢下滑，終端需求走弱，電子業庫存壓力升高，加上第2季一波本土疫情影響，本團隊小幅下修2022年台灣經濟成長率預估值至3.2% (原為3.4%)，研判全年成長率有80%的機率落在2.8~3.8%之間 (原為2.8~4.2%)。展望2023年，本團隊首次預測，台灣經濟成長率將為2.7%；研判全年成長率有80%的機率落在2.0~4.0%之間。

隨海外需求明顯降溫，出口與民間投資動能漸減，景氣擴張力道將有所放慢。本團隊評估，2022年下半年台灣經濟氣候將逐漸趨緩至象徵景氣穩定之「朗」，出現機率將在45%以上。

各國通膨壓力高張，主要央行被迫加快貨幣政策緊縮步伐，全球各地金融情勢指數持續陷入緊縮。本團隊研判：儘管景氣下行風險升高，然通膨仍在2%上方，且主要央行持續緊縮，預期台灣央行將維持緩步升息，至明年第1季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整；第4季台灣金融情勢指數將在穩定區間下緣波動，接近趨向緊縮區間。

一、小幅下修今年經濟成長率預估值至3.2%，首次預測明年經濟成長2.7%：今年第2季以來，儘管國內疫情趨緩有助於民間消費回溫，然全球央行收緊貨幣政策、中國防疫動態清零，以及俄烏戰爭久拖不決，使得海外需求的不確定性仍存，本團隊因而下修2022年台灣經濟成長率預測值至3.2% (原為3.4%)，研判全年成長率有80%的機率落在2.8~3.8%之間 (原為2.8~4.2%)。

展望明年，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，惟民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣景氣預期仍能維持一定成長。本團隊首次預測，2023年台灣經濟成長率將為2.7%；研判全年成長率有80%的機率落在2.0~4.0%之間。

二、景氣動能逐漸放慢，2022年下半年經濟氣候將趨緩至「朗」，出現機率在45%以上：本土疫情趨緩帶動民間消費回溫，搭配電子新品拉貨，第4季初整體經濟將保持穩健擴張。然其後，隨海外需求明顯降溫，出口與民間投資動能漸減，景氣擴張力道將有所放慢。我們評估：2022年下半年台灣經濟氣候將逐漸趨緩至象徵景氣穩定之「朗」，出現機率將在45%以上。

三、台灣央行維持半碼升息步調；第四季金融情勢將在穩定區間下緣波動：各國通膨壓力高張，主要央行被迫加快貨幣政策緊縮步伐，增加全球景氣放緩擔憂，影響全球股市震盪走弱、信用利差擴大，美元指數亦升至20年高點，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮。

台灣央行於9月維持升息半碼並搭配調升1碼存準率，主因景氣下行風險升高、通膨回穩可期，且避免升息影響範圍過大，故輔以流動性回收。展望未來，本團隊研判，儘管景氣下行風險升高，然央行仍強調以穩定通膨為先，而台灣通膨雖因輸入性通膨和緩而回降較快，但仍維持2%以上，且主要央行持續緊縮。預期台灣央行仍將維持緩步升息，至明年第一季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整。

今年第3季，投資者期待Fed可能提前降息，台股跟隨海外股市反彈，帶動台灣金融情勢指數回升。展望第4季，Fed強化積極升息抗通膨立場，加上歐洲能源問題增添全球景氣下行風險，本團隊評估，台灣金融情勢指數將在穩定區間下緣波動，接近趨向緊縮區間。

四、影響2022~2023年經濟成長與金融情勢的主要因素：

1. COVID-19變種病毒風險、中國本土疫情反覆且官方堅持動態清零、美歐解封需求成長力道減緩。

2. 美中貿易戰引發全球供應鏈調整，加上俄烏衝突、歐洲能源危機及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性。

3. 高通膨與經濟衰退風險並存，主要國家央行政策面臨兩難局面。

4. 國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性。

5. 美歐中電子消費需求減緩，庫存偏高，衝擊資通訊企業獲利。

6. 全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延。

7. 新變種病毒擴散延遲疫情緩和時點，持續影響服務業復甦。

8. 5G、HPC、車用電子等新興科技應用支撐半導體需求。

通膨 景氣

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