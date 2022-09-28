搶先布局新投資契機 法人：進場陸股正逢時

有鑑於美國國會期中選舉及大陸20大會議召開在即，中美關係將充滿不確定性，投資人必須密切關注政策發展，尤其是下屆美國國會的一舉一動。先機中國基金投資組合經理車強表示，接下來大陸應有望逐步鬆綁清零政策，並擴大刺激內需經濟的力道，藉此重振消費者與企業信心。

車強表示， 去年初至今，大陸官方收緊國內監管政策、大陸房企身陷債務危機、新冠肺炎疫情再起，以及大陸官方堅守清零政策等事件，對大陸股市的本益比與企業獲利帶來嚴重影響。

儘管中國大陸製造業採購經理人指數從7月的49點攀升至8月的49.4點，顯示大陸內需已微幅改善，但是整體製造業活動持續處於萎縮狀態。8月新增訂單指數為49.2點，較7月增長0.7點，同時間新增出口訂單指數亦較前月上升0.7點。以疫情發展而言，大陸新增確診人數再次攀升，且多個地方政府－包括成都與深圳等大都會區在內－再次採取封控措施，避免疫情進一步擴大。

好消息是，從封控的時間長度及其造成的經濟影響來看，相較於第2季，最新一輪封控措施的成效均有所改善。此外，儘管通膨降溫顯示大陸內需疲弱，但這也代表大陸擁有鬆綁政策的空間。

展望未來，車強說，大陸預料將持續在疫情防控與經濟成長之間拿捏平衡，因此短期內可能會對大陸股市帶來些許不確定性。儘管如此，大多數的負面情緒已反映在股市評價之上，且大陸從第2季初便開始逐步推出有利的內需刺激政策。目前，大陸經濟成長率仍低於疫情前的水準，且失業率居高不下－尤其是青年失業率創新高。不過，預期各項貨幣與財政政策料將有利於大陸經濟復甦。

而且，地方政府料將推出各種「穩經濟」的刺激方案，其中包括減稅、刺激消費、延長社會保險費用的繳納寬限期、鼓勵放款、穩定供應鏈、以及擴大基礎建設投資。儘管這些刺激方案得過一段時間才能產生經濟效益，但是只要內需消費回溫，大陸企業獲利料將隨之復甦。

對於那些能夠受惠於長期利多政策、評價低廉、具備穩定現金流量、且擁有高成長能見度的大陸企業寄予樂觀期待。目前大陸股市的評價已打底完成，且南下資金經由滬港通穩定流入，因此後續的下檔空間有限，並為長期投資人開啟進場布局的機會，藉此逐漸建立大陸股票投資部位。